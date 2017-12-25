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За езду без техосмотра - до 73 рублей, за развод - до 98. Что изменится вслед за базовой величиной

26.12.2017 16:03 — Разное | Tut.by  
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С 1 января 2018 года в Беларуси вырастет размер базовой величины — с 23 до 24,5 рубля. Ее повышение скажется не только на размерах некоторых выплат, но и штрафов. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменится наша жизнь следом за ростом базовой величины.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Подорожают разводы и налог для ремесленников

Вырастет максимальный размер пособия по безработице, который составляет 2 базовые величины. Официальные нетрудоустроенные смогут претендовать максимум на 49 рублей (сейчас — 46 рублей).

С 1 января вырастет налог для ремесленников и владельцев агроусадеб, который сейчас составляет 1 базовую величину в год — с 23 до 24,5 рубля.

Белорусам станет накладнее разводиться: подача заявления о расторжении брака обойдется в 98 рублей (сейчас — 92 рубля), а за заявление на расторжение повторного брака — 196 рублей (сейчас — 184 рубля). Вступать в брак дешевле — с 1 января будет 24,5 рубля (сейчас — 23 рубля).

Подача заявления об отмене решения третейского суда подорожает до 49 рублей (сейчас — 46 рублей), об изменении или расторжении договоров найма жилых помещений — также до 49 рублей (сейчас 46 рублей), а заявления о признании юрлиц и ИП банкротами, которые подают кредиторы, — до 245 рублей (сейчас — 230 рублей).

Госпошлина за регистрацию ИП вырастет до 12,25 рубля (сейчас — 11,5 рубля).

Вырастут штрафы для безбилетников и курильщиков

Штраф за безбилетный проезд в городском транспорте вырастет до 12,25 рубля (сейчас — 11,5 рубля), в пригородном — до 17,15 рубля (сейчас — 16,1 рубля), а в междугороднем — до 24,5 рубля (сейчас — 23 рубля). Штраф за провоз багажа без оплаты составит с 2018 года вырастет до 4,9 рубля (сейчас — 4,6 рубля). Штраф за выбрасывание мусора из транспортных средств с 1 января составит от 24,5 до 49 рублей (сейчас — от 23 до 46 рублей).

Белорусам, которые на границе «забудут» достать из документов деньги, нужно будет заплатить штраф до 50 базовых величин — 1225 рублей (сейчас — 1150 рублей). Если же кто-то повторно «забудет» деньги в паспорте, то штраф увеличится до 2450 рублей (сейчас — 2300 рублей).

Вырастут штрафы за открытие счета в банке за границей без разрешения Нацбанка — от 122,5 рубля до 857,5 рубля (сейчас — от 115 до 805 рублей).

Штраф за курение в запрещенных местах — до 98 рублей (сейчас — до 92 рублей), а за
курение во вспомогательных помещениях многоквартирного жилого дома, а также за курение, нарушающее правила пожарной безопасности, — до 735 рублей (сейчас — до 690 рублей).

Штраф за самовольные переустройство или перепланировку жилых помещений, без изменения несущей способности конструкций увеличится 735 рублей (сейчас — 690 рублей).

За нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения с 1 января придется заплатить штраф от 24,5 до 245 рублей (сейчас — от 23 до 230 рублей).

Как вырастут штрафы для водителей

С 1 января также вырастут штраф и для автомобилистов. Так, в случае управления автомобилем, не прошедшим гостехосмотр, придется заплатить от 24,5 до 73,5 рубля (сейчас — от 23 до 69 рублей). 

Минимальный штраф за зафиксированное сотрудником ГАИ превышение скорости (от 10 до 20 км/ч) составит 24,5 рубля (сейчас — 23 рубля). Для сравнения: на 30 и больше км/ч будут наказывать суммой 73,5 до 245 рублей (сейчас — от 69 до 230 рублей). При повторном превышении скорости в течение года на 20 и больше км/ч штраф составит от 122,5 до 367,5 рубля (сейчас — от 115 до 345 рублей).

За зафиксированное автоматической камерой превышение скорости от 10 до 20 км/ч штраф вырастет до 12,25 рубля (сейчас — 11,5 рубля), на 40 и больше км/ч — до 147 рублей (сейчас — 138 рублей).

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