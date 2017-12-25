Реконструкция жилья под снос разрешена в Беларуси

Ограничения способов эксплуатации и улучшения объектов недвижимости отменяются в Беларуси.

Такое положение утверждено указом № 463 «О совершенствовании порядка изъятия и предоставления земельных участков», подписанным президентом 26 декабря.

В документе содержатся нововведения, отменяющие запреты на реконструкцию жилья «в зонах перспективного сноса» и дозволяющие обустраивать свое жилище и свой участок по своему усмотрению до тех пор, пока не принято решение об его изъятии для государственных нужд.

«До принятия решения о предстоящем изъятии земельных участков для государственных нужд граждане вправе будут реконструировать принадлежащие им жилые дома с увеличением их площади, а также возводить хозяйственные постройки на придомовой территории даже в тех случаях, когда градостроительной документацией намечен снос усадебной жилой застройки», — поясняет пресс-служба президента.

До этого времени хозяева участков будут иметь право реконструировать свои дома, увеличивать их площадь, возводить хозяйственные постройки на придомовой территории даже в тех случаях, когда градостроительной документацией намечен снос усадебной жилой застройки.