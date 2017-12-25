ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Реконструкция жилья под снос разрешена в Беларуси

26.12.2017 16:09 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Ограничения способов эксплуатации и улучшения объектов недвижимости отменяются в Беларуси.

Такое положение утверждено указом № 463 «О совершенствовании порядка изъятия и предоставления земельных участков», подписанным президентом 26 декабря.

В документе содержатся нововведения, отменяющие запреты на реконструкцию жилья «в зонах перспективного сноса» и дозволяющие обустраивать свое жилище и свой участок по своему усмотрению до тех пор, пока не принято решение об его изъятии для государственных нужд.

«До принятия решения о предстоящем изъятии земельных участков для государственных нужд граждане вправе будут реконструировать принадлежащие им жилые дома с увеличением их площади, а также возводить хозяйственные постройки на придомовой территории даже в тех случаях, когда градостроительной документацией намечен снос усадебной жилой застройки», — поясняет пресс-служба президента.

До этого времени хозяева участков будут иметь право реконструировать свои дома, увеличивать их площадь, возводить хозяйственные постройки на придомовой территории даже в тех случаях, когда градостроительной документацией намечен снос усадебной жилой застройки.

Также, согласно документу, не будут взиматься потери сельскохозяйственного или лесохозяйственного производства при предоставлении земельных участков для строительства объектов социального обслуживания, а также транспортной и инженерной инфраструктуры в границах свободных экономических зон, передает БЕЛТА.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ограничения способов эксплуатации и улучшения объектов недвижимости отменяются в Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Серьезный удар "попиццот". В ноябре в Беларуси упала средняя зарплата
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика