В Беларуси снижается рождаемость

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Это связано со снижением количества женщин фертильного возраста.

Об этом заявил вице-премьер Василий Жарко в РНПЦ «Мать и дитя», передает БЕЛТ А.

— В этом году в Беларуси отмечается снижение рождаемости. Это связано в первую очередь со снижением количества женщин фертильного возраста. Сегодня в стране много форм поддержки детей и матерей. Но не всегда финансовые стимулы являются стимулами для рождения детей. Так, материнский капитал показал свою эффективность только в первые два-три года, а дальше ситуация стабилизировалась. В Беларуси необходимо повысить ценность, значимость семьи, — считает Василий Жарко.

Кстати, в то время, когда рождаемость снижается, количество вторых и третьих родов в стране растет.

— Количество вторых и третьих родов увеличилось до 60% от общего числа. Вместе с тем коэффициент воспроизводства составляет лишь 1,7. Для того чтобы численность населения увеличилась, нужен как минимум коэффициент 2,15. Хотелось бы, чтобы в семьях были по меньшей мере два-три ребенка, — отметил вице-премьер.

