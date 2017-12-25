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Скончался композитор Владимир Шаинский

26.12.2017 16:18 — Разное | Ежедневник  
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Скончался композитор Владимир Шаинский

фото: rbc.ru

Автору музыки для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену было 92 года.

На 93-м году жизни умер Владимир Шаинский. Об этом со ссылкой на близких композитора сообщает телеканал «Культура», пишет РБК. Остальных подробностей произошедшего и причин смерти Шаинского собеседники канала не уточняют.

В последние годы композитор жил в США.

 
 
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Автору музыки для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену было 92 года.

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