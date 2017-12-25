Скончался композитор Владимир Шаинский

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Автору музыки для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену было 92 года.

На 93-м году жизни умер Владимир Шаинский. Об этом со ссылкой на близких композитора сообщает телеканал «Культура», пишет РБ К. Остальных подробностей произошедшего и причин смерти Шаинского собеседники канала не уточняют.

В последние годы композитор жил в США.

