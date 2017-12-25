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Совет по развитию предпринимательства начал «переформатировать» Налоговый кодекс

26.12.2017 15:58 — Разное | Ежедневник  
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Совет по развитию предпринимательства начал «переформатировать» Налоговый кодекс

фото: slutsk24.by

Рабочая группа в правительстве будет создана в январе 2018 года.

Совет по развитию предпринимательства начал работу по корректировке Налогового кодекса, сообщил сегодня председатель совета Александр Турчин, передает БЕЛТА.

"Нам предстоит большая работа по переформатированию Налогового кодекса. Мы у себя в Совете по развитию предпринимательства уже начали этим заниматься, рабочая группа в правительстве будет создана в январе 2018 года", - сказал он.

Александр Турчин отметил, что сейчас в Совете по развитию предпринимательства идет работа по привлечению экспертов. "Кроме того, мы уже принимаем первые предложения. До 1 сентября 2018 года документ должен быть готов", - заявил председатель совета.

 
 
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Рабочая группа в правительстве будет создана в январе 2018 года.

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