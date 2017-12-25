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Белорусы ждут роста цен, хранят накопления «под матрасом» и отказываются от крупных покупок
26.12.2017 15:43 — Разное | Ежедневник
фото: hitcredit.ru
Нацбанк будет ежеквартально публиковать материалы по инфляционным ожиданиям населения. Первый опубликованный опрос иллюстрирует пессимистичные настроения белорусов.
Как показывают результаты опроса, большинство белорусов считают, что цены за последние 12 месяцев «выросли очень сильно» и далее «будут расти также интенсивно». Текущий период большинство опрошенных назвали неблагоприятным для крупных покупок. Также почти половина опрошенных граждан указали, что за последние 3 месяца не совершали крупных покупок.
Почти 75% опрошенных считают, что сейчас неблагоприятное время для сбережений. При выборе валюты для сбережений также более 74% опрошенных делают ставку на иностранную валюту. Причем более 41% граждан предпочитают сберегать средства в наличной форме. Менее 30% считают оптимальным хранить средства на банковских депозитах.
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Нацбанк будет ежеквартально публиковать материалы по инфляционным ожиданиям населения. Первый опубликованный опрос иллюстрирует пессимистичные настроения...
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