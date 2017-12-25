Белорусы ждут роста цен, хранят накопления «под матрасом» и отказываются от крупных покупок

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Нацбанк будет ежеквартально публиковать материалы по инфляционным ожиданиям населения. Первый опубликованный опрос иллюстрирует пессимистичные настроения белорусов.

Первый публикуемый анализ инфляционных ожиданий п одготовлен на основе проведенного в ноябре 2017 г. социологического опроса, в котором приняли участие 1000 респондентов.Опрос проводился методом личного интервью по месту жительства по заказу и на основе разработанной Нацбанком анкеты, включающей три блока вопросов: цены, покупки, сбережения, сообщили в пресс-службе регулятора.

Как показывают результаты опроса, большинство белорусов считают, что цены за последние 12 месяцев «выросли очень сильно» и далее «будут расти также интенсивно». Текущий период большинство опрошенных назвали неблагоприятным для крупных покупок. Также почти половина опрошенных граждан указали, что за последние 3 месяца не совершали крупных покупок.

Почти 75% опрошенных считают, что сейчас неблагоприятное время для сбережений. При выборе валюты для сбережений также более 74% опрошенных делают ставку на иностранную валюту. Причем более 41% граждан предпочитают сберегать средства в наличной форме. Менее 30% считают оптимальным хранить средства на банковских депозитах.