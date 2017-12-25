Учимся кататься на коньках: как завязать коньки, удержаться на них и правильно падать

Одно из приятных зимних развлечений — это катание на коньках. Но что делать, если ты новичок в этом деле? TUT.BY попросил инструктора спортивного комплекса «Чижовка-Арена» Александра Приходько провести мастер-класс.

Как завязать коньки, удержаться на них и правильно падать — инструктор наглядно объясняет в нашем видео.

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TUT.BY благодарит администрацию спортивного комплекса «Чижовка-Арена» и инструктора Александра Приходько за помощь в подготовке материала.