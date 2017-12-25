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Учимся кататься на коньках: как завязать коньки, удержаться на них и правильно падать
Одно из приятных зимних развлечений — это катание на коньках. Но что делать, если ты новичок в этом деле? TUT.BY попросил инструктора спортивного комплекса «Чижовка-Арена» Александра Приходько провести мастер-класс.
Как завязать коньки, удержаться на них и правильно падать — инструктор наглядно объясняет в нашем видео.
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Одно из приятных зимних развлечений - это катание на коньках. Но что делать, если ты новичок в этом деле? TUT.BY попросил инструктора спортивного комплекса...
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