СК: женщина упала с балкона во время пожара, проводится проверка

Инцидент произошел 25 декабря около 17-ти часов на 7-м этаже дома по проспекту Пушкина в Минске . Фрунзенский районный отдел СК по городу Минску проводит проверку по факту травмирования 34-летней женщины во время пожара.

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"Ее с ожогами и травмами в результате падения с балкона лежащей на земле обнаружили прибывшие на место сотрудники МЧС. Пострадавшая госпитализирована в реанимацию больницы скорой помощи в Минске", — рассказала Дранькова.

Также с отравлением продуктами горения в больнице оказался 36-летний мужчина, проживавший в горевшей квартире. В момент пожара там же находилась его 53-летняя сестра, которая смогла самостоятельно покинуть горевшее помещение.

"По первоначальным показаниям мужчины, он почувствовал дым из комнаты, куда его знакомая отправилась спать. Мужчина позвал на помощь соседа, с которым ему удалось выбить запертую дверь, но комната уже была охвачена открытым пламенем, и женщины не было видно", — сообщила Дранькова.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего следователи совместно со специалистами Госкомитета судебных экспертиз провели осмотр места происшествия. Сейчас назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы, опрашиваются соседи и знакомые погорельцев.

Комментарий официального представителя УСК по Минску Марины Драньковой слушайте на радио Sputnik Беларусь.