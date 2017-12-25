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СК: женщина упала с балкона во время пожара, проводится проверка
26.12.2017 16:40 — Разное | Sputnik Беларусь
"Ее с ожогами и травмами в результате падения с балкона лежащей на земле обнаружили прибывшие на место сотрудники МЧС. Пострадавшая госпитализирована в реанимацию больницы скорой помощи в Минске", — рассказала Дранькова.
Также с отравлением продуктами горения в больнице оказался 36-летний мужчина, проживавший в горевшей квартире. В момент пожара там же находилась его 53-летняя сестра, которая смогла самостоятельно покинуть горевшее помещение.
"По первоначальным показаниям мужчины, он почувствовал дым из комнаты, куда его знакомая отправилась спать. Мужчина позвал на помощь соседа, с которым ему удалось выбить запертую дверь, но комната уже была охвачена открытым пламенем, и женщины не было видно", — сообщила Дранькова.
Для выяснения всех обстоятельств произошедшего следователи совместно со специалистами Госкомитета судебных экспертиз провели осмотр места происшествия. Сейчас назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы, опрашиваются соседи и знакомые погорельцев.
Комментарий официального представителя УСК по Минску Марины Драньковой слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова рассказала радио Sputnik Беларусь подробности проверки по факту пожара в квартире на проспекте Пушкина,...
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