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Без визы иностранные туристы смогут находиться в Беларуси 10 дней
Без визы до 10 дней смогут пребывать иностранные туристы в нескольких районах Брестской и Гродненской областей.
Такое положение прописано в указе №462 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан», подписанном 26 декабря Александром Лукашенко, сообщает его
Согласно документу, количество пунктов пропуска для безвизового въезда увеличится, расширены также территории, где туристы смогут временно остановиться в Беларуси.
Так, иностранным туристам парка «Августовский канал» будет разрешено находиться на территории Гродно и всего Гродненского района. Посетителям Национального парка «Беловежская пуща» разрешат находиться на территории туристско-рекреационной зоны «Брест», в которую входят Брест, Брестский, Жабинковский, Каменецкий и Пружанский районы Брестской области, а также Свислочский район Гродненщины.
Для пребывания на этих территориях иностранцам будет необходим действительный документ для выезда за границу и документ, дающий право на индивидуальное или групповое посещение соответствующей территории. Этот порядок распространяется на граждан 77 стран.
Напомним, с 2015 года действует безвизовый въезд для иностранцев, которые посещают Беловежскую пущу, а с 2016 года - для посетителей Августовского канала Гродно.
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Без визы до 10 дней смогут иностранные туристы в нескольких районах Брестской и Гродненской областей.
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