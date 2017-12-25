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Без визы иностранные туристы смогут находиться в Беларуси 10 дней

26.12.2017 16:43 — Разное | БДГ  
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Без визы до 10 дней смогут пребывать иностранные туристы в нескольких районах Брестской и Гродненской областей.

Такое положение прописано в указе №462 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан», подписанном 26 декабря Александром Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Согласно документу, количество пунктов пропуска для безвизового въезда увеличится, расширены также территории, где туристы смогут временно остановиться в Беларуси.

Так, иностранным туристам парка «Августовский канал» будет разрешено находиться на территории Гродно и всего Гродненского района. Посетителям Национального парка «Беловежская пуща» разрешат находиться на территории туристско-рекреационной зоны «Брест», в которую входят Брест, Брестский, Жабинковский, Каменецкий и Пружанский районы Брестской области, а также Свислочский район Гродненщины.

Для пребывания на этих территориях иностранцам будет необходим действительный документ для выезда за границу и документ, дающий право на индивидуальное или групповое посещение соответствующей территории. Этот порядок распространяется на граждан 77 стран.

Напомним, с 2015 года действует безвизовый въезд для иностранцев, которые посещают Беловежскую пущу, а с 2016 года - для посетителей Августовского канала Гродно.
 
9 января Александр Лукашенко подписал указ №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан»: при въезде через аэропорт Минск-2 жители 80 стран смогут находиться в Беларуси 5 дней без виз.
 
А с 12 февраля граждане 80 государств мира на 5 дней смогут попасть в Беларусь без виз. Если, конечно, прилетят через Национальный аэропорт «Минск».
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Без визы до 10 дней смогут иностранные туристы в нескольких районах Брестской и Гродненской областей.

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