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Названы самые интересные мужские часы 2017 года

26.12.2017 16:55 — Разное | Ежедневник  
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Названы самые интересные мужские часы 2017 года

фото: lenta.ru

Эксперты назвали самые интересные мужские часы уходящего года, которые были представлены на SIHH-2017 в Женеве и на выставке BaselWorld, сообщает Haute Time.

Среди моделей, отобранных экспертами издания, — Panerai Luminor Submersible 1950 3 Days Automatic Bronzo с автоматическим калибром в 47-миллиметровом бронзовом корпусе, Rolex Sky-Dweller в вариантах в стали и золоте, а также Bulgari Octo Finissimo Automatic (до недавнего времени — самые тонкие автоматические часы в мире), пишет Лента.ру.

Специалисты также отметили модели с турбийоном: Jaeger-LeCoultre Geophysic Tourbillon Universal Time с запатентованным балансом Gyrolab и Breguet Marine Equation Marchante 5887 с уравнением времени и вечным календарем.

В середине декабря было объявлено, что швейцарский ювелирно-часовой дом Piaget представил самые тонкие на настоящий момент в мире механические часы с автоматическим калибром Altiplano Ultimate Automatic 910P. Устройства в корпусах диаметром 41 миллиметр из белого либо розового золота оснащены механизмом с автоподзаводом нового калибра 910P.

 
 
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Эксперты назвали самые интересные мужские часы уходящего года, которые были представлены на SIHH-2017 в Женеве и на выставке BaselWorld, сообщает Haute Time.

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