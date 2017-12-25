|
Собчак начинает официальную предвыборную кампанию
26.12.2017 16:40 — Разное | Ежедневник
фото: ria.ru
Центризбирком РФ разрешил телеведущей Ксении Собчак открыть специальный счет для формирования избирательного фонда, дав зеленый свет ее официальной предвыборной кампании.
После открытия счета она сможет начать сбор подписей избирателей в свою поддержку. Кроме того, ЦИК зарегистрировал троих уполномоченных представителей партии "Гражданская инициатива", а также уполномоченного самой Собчак по финансовым вопросам, пишет Риа Новости.
Собчак, позиционирующая себя как кандидата "против всех", идет на выборы от "Гражданской инициативы" экс-министра экономики Андрея Нечаева. В понедельник телеведущая подала в Центризбирком соответствующие документы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Центризбирком РФ разрешил телеведущей Ксении Собчак открыть специальный счет для формирования избирательного фонда, дав зеленый свет ее официальной...
|
Архив (Разное)
Комментарии