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"Белоруснефть" разбиралась, как вышло, что автомобилистам заливали дизель вместо бензина. Виновные наказаны

26.12.2017 17:01 — Разное | Tut.by  
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В субботу, 23 декабря на АЗС «Белоруснефть» в Гродно автомобилистам вместо 95-го бензина несколько часов заливали дизельное топливо. По предварительным данным известно о 27 пострадавших. Автомобили выезжали с АЗС и глохли. 26 декабря руководство ПО «Белоруснефть» отметило, что все виновные привлечены к отвественности.


Всех водителей сотрудники отправляли на определенную СТО, где автомобилисты должны были самостоятельно оплатить услуги по диагностике и прочистке топливной системы, а затем с чеками обратиться в головной офис «Белоруснефть» для получения компенсации. Некоторые автомобилисты не согласились с предложенной СТО и ехали на проверенные станции.

В «Белоруснефти» AUTO.TUT.BY подтвердили инцидент, произошедший в Гродно. В областной центр выехало руководство, для выяснения деталей.

— Сеть АЗС «Белоруснефть» приносит искренние извинения всем автомобилистам, пострадавшим в результате инцидента на АЗС № 68 в Гродно. Компанией предприняты меры по минимизации последствий произошедшего: по записям камер видеонаблюдения определены автомобили, в бак которых попал не тот вид топлива. При содействии ГАИ области с их владельцами оперативно налажена связь, предприятие «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» организовало и предложило квалифицированную помощь на двух СТО в г. Гродно, — отметили в компании.

Как сообщили AUTO.TUT.BY на предприятии, все расходы, понесенные владельцами авто на станциях техобслуживания, будут компенсированы предприятием.

Для получения компенсации просим обращаться в республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» (город Гродно, улица Дзержинского, 96).

По факту инцидента проведено внутреннее расследование. Виновные лица привлечены к ответственности.

 
Теги: Гродно
 
 
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Предприятие провело проверку и выяснило, каким образом дизель попал в баки автомобилей на бензине.

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