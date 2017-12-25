Дог-шоу, фейерверк и дискотека. Что ждет гродненцев в Новогоднюю ночь

Развлекательная программа «Тает лед на Новый год» пройдет на площади Ленина. Начало в 01.00. Гродненцев ждут дискотека от местных ди-джеев, праздничное поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, флеш-моб, дог-шоу и фейерверк. Будут работать торговые точки с горячими напитками.





Программа празднования Нового года в Гродно:

1.00 — 1.05 Начало программы. Интерактив ведущих со зрителями;

1.05 — 1.35 Программа «Лучшие хиты»;

1.35 — 1.40 Дог-шоу «Я и моя собака» — развлекательно-игровая программа с участием дрессированной собаки;

01.40 — 01.49 Флеш-моб с ростовыми собаками «Выше лапы»;

1.49 — 1.58 Выход Деда Мороза и Снегурочки. Поздравление жителей Гродно. Хоровод. Поздравление от председателя горисполкома;

1.58 — 2.00 Новогодний флеш-моб «Зажигай чтобы было ясно»;

2.00 − 2.10 Новогодний фейерверк;

2.10 − 2.40 Выступление «ByCity». «Новогоднее ассорти»;

2.40 — 2.45 Новогодний флеш-моб с запусканием в небо светящихся шаров «Загадай желанье в Новый год»;

2.45 — 4.00 Новогодняя дискотека с участием гродненских диджеев и шоу-проекта «Империя».