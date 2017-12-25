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Дог-шоу, фейерверк и дискотека. Что ждет гродненцев в Новогоднюю ночь
Развлекательная программа «Тает лед на Новый год» пройдет на площади Ленина. Начало в 01.00. Гродненцев ждут дискотека от местных ди-джеев, праздничное поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, флеш-моб, дог-шоу и фейерверк. Будут работать торговые точки с горячими напитками.
Программа празднования Нового года в Гродно:
1.00 — 1.05 Начало программы. Интерактив ведущих со зрителями;
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Развлекательная программа "Тает лед на Новый год" пройдет на площади Ленина. Начало в 01.00. Гродненцев ждут дискотека от гродненских ди-джеев, праздничное...
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