Продержались только два месяца. Предприятия снова чаще увольняют работников, чем трудоустраивают

В Беларуси организации снова стали чаще увольнять работников, чем трудоустраивать новых. В ноябре компании взяли на работу 48,3 тысячи человек, а уволили — почти 54,7 тысячи, сообщает Белстат.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

При этом выйти в плюс по принятым работникам удалось таким сферам как услуги по временному проживанию и питанию (принятых на 29,6% больше, чем уволенных), творчество, спорт, развлечения и отдых (+28,2%), образование (+12,7%), снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (+10,1%), оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (+5,6%), информация и связь (+3%), деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг (+1,2%). В остальных сферах активнее увольняли, чем принимали новичков.

Напомним, в октябре белорусские предприятия взяли на работу 63,4 тысячи человек, а уволили на 8,5%, или почти на 4,95 тысячи меньше. В сентябре предприятия установили рекорд последних 4 лет: наняли на 7,7 тысячи человек больше, чем уволили.

За 2016 год предприятия уволили почти 719,5 тысячи человек, а взяли — на 108,1 тысячи меньше.