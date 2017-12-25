Возбудили дело за смерть Козы: коляды в Гродно праздновали с милицией

ГРОДНО, 26 дек – Sputnik, Инна ГРИШУК. Коза падала замертво и просила колбасу, бабка плакала, а милиционер в форме составлял протокол на хозяев квартиры и заводил дело по статье "смерть козы". Как в нынешнем году колядовали в Гродно, смотрите в фотоленте Sputnik.

В нынешнем году гродненские колядовщики в очередной раз отправились по квартирам жителей Гродно, чтобы провести старинный обряд Коляды. По традиционному сценарию, в обряде участвовали ряженые дед, который всегда несет Колядную звезду, баба, цыган, Медведь, окончивший Сморгонскую академию, и Коза. Они пели обрядовые песни, желали хозяевам счастья, здоровья и достатка.

Традиционный персонаж Коза во время обряда обязательно должна умереть и воскреснуть, если щедрые хозяева квартиры угостят ее конфетами, мандаринами и салом.

Но в этот раз как будто что-то пошло не так. Как только Коза падала замертво, в квартиру заходила женщина-милиционер, которая в шутливой форме объявляла: "Коза не дышит, в квартире труп, будем возбуждать дело". Милиционер по всей строгости допрашивал хозяев квартиры, искал свидетелей и понятых и даже снимал отпечатки пальцев с помощью блеска для губ.

Как объяснили гродненские колядовщики, они каждый год стараются чем-то удивить гродненцев. И с помощью милиционера у них это получилось как никогда. Некоторые хозяева в первые минуты принимали ряженого правоохранителя за настоящего и немножко пугались, другие же тут же включались в игру и говорили: "В Рождество Козу спасет чудо".

Проводит обряд группа гродненских добровольцев, которые два раза в году собираются вместе, чтобы приходить в дома гродненцев на католическое и православное Рождество.

Сценарию, по которому проходит обряду колядования в Гродно, больше 30 лет. Впервые его провели в 1986 году. С тех пор состав колядовщиков постоянно обновляется, сценарий дополняется новыми песнями, костюмами и персонажами.

Участники группы рассказывают, что обряд они проводят совершенно бесплатно и приезжают только в квартиры горожан, которые заранее их приглашают.