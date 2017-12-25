Учёные: климатические изменения усилят «нашествие» мигрантов в Европу





Число потенциальных мигрантов и беженцев, желающих получить убежище в Европе, может утроиться к началу следующего столетия, если глобальное потепление будет идти текущими темпами, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

"В Европе уже сейчас проходят ожесточённые споры о том, как много мигрантов стоит допускать на территорию ЕС. Несмотря на то, что глобальное потепление затронет сильнее всего бедные страны в жарких регионах мира, тесные связи между всеми регионами мира приведут к тому, что в Европу хлынут потоки "климатических беженцев" со всех уголков Земли", — заявил Вольфрам Шленкер (Wolfram Schlenker) из университета Колумбии в Нью-Йорке (США).

В последние годы учёные всерьёз обеспокоились тем, как климат может влиять на миграции людей сегодня, и как он мог влиять на историю человечества в прошлом. К примеру, некоторые климатологи сегодня считают, что современный конфликт на Ближнем Востоке вспыхнул в 2009 году из-за серии засух, и что войны в Латинской Америке в доколумбову эру были связаны с климатическим феноменом Эль-Ниньо и порождаемым им неурожаем.

Анализ климата Европы времён античности и средних веков показывает, что прошлые глобальные потепления и похолодания были причиной упадка Византии в 7-8 веках нашей эры и остановки монгольского похода на Запад в 1242 году. Другие климатические изменения могли вызвать ещё более серьёзные последствия – разрушение цивилизаций индейцев майя и индийских городов-государств.

Шленкер и его аспирантка Анух Миссирян заинтересовались тем, как современные климатические процессы могут влиять на частоту миграций людей. Для ответа на этот вопрос учёные получили данные по числу заявлений, который мигранты из 103 стран мира подавали в органы ЕС, и сопоставили их с тем, как менялись летние температуры в 2000-2014 годах.

Как показали эти наблюдения, число подобных прошений резко увеличивалось в те годы, когда типичные летние температуры превышали отметку в 20 градусов Цельсия, которая сегодня считается оптимальной для жизни человека.

По этой причине, даже если среднегодовая температура на Земле повысится к 2100 году всего на 1,8 градуса Цельсия (от уровня температуры, зафиксированного в середине 19 века), что меньше отметки, заложенной в Парижском соглашении, число мигрантов вырастет на треть. В том случае, если все меры по борьбе с изменением климата будут свернуты и температуры повысятся на 2,6-4,8 градуса Цельсия, то тогда число мигрантов вырастет почти в три раза.

"Это исследование крайне важно для политиков, так как оно показывает, что климатические изменения влияют не только на процессы внутри одной конкретной страны, но и способствуют усилению потоков мигрантов со всего мира. Учёным стоит сфокусироваться на поиске мер, которые помогли бы развивающимся странам приспособить своё сельское хозяйство к изменению климата", — заявил Хуан-Карлос Сискар (Juan-Carlos Ciscar), представитель Объединённого исследовательского центра Еврокомиссии, информирует РИА Новости .