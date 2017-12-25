От ИТ-медика до дизайнера виртуальной среды. Каким профессиям будущего уже обучают в Беларуси

Студент Сергей Иванов учится на ИТ-медика. В будущем парень рассчитывает на зарплату в 1500—2000 долларов. Иван Гопиенко получает образование дизайнера виртуальной среды. FINANCE.TUT.BY поговорил со студентами, которые обучаются по специальностям будущего, и узнал, есть ли у них перспективы в Беларуси и на какую зарплату можно рассчитывать.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters.

ИТ-медик: «Легче научить врача программировать, чем программиста обучить основам медицины»

ИТ-медики - специалисты на стыке ИТ и медицины, они разрабатывают базы данных и программное обеспечение для лечебного и диагностического оборудования, а также внедряют информационные технологии в медучреждения. Предполагается, что благодаря разработкам ИТ-медиков можно будет повысить точность диагностики заболеваний, спрогнозировать их течение и подбирать индивидуальные способы лечения.





Когда Сергей Иванов поступал на специальность «информационные системы и технологии в здравоохранении» МГЭИ им. А.Д. Сахарова, у него не было никакого представления о своем предстоящем обучении. 2,5 года назад, еще абитуриентом, Сергей объяснял свой выбор экологического института низкими проходными баллами и интересом к естественным наукам.

Сейчас студент учиться на третьем курсе и легко рассуждает о необходимости своей будущей профессии. По его мнению, готового программиста сложно обучить основам медицины или здравоохранения. «Легче научить врача программировать, чем программиста обучить основам медицины и здравоохранения», — уверен Иванов.

Будущим ИТ-медикам в МГЭИ программирование преподают параллельно с такими дисциплинами, как анатомия, фармакология, общественное здоровье и здравоохранение, и медицинские информационные системы.

Сергей считает свою специальность одной из самых перспективных на рынке труда. По его мнению, ИТ-компаниям, работающим в сфере здравоохранения, выгоднее нанять специалиста, компетентного сразу в двух областях, чем тратить время и деньги на переобучение обычных программистов.

«Но именно „медиками“ нас назвать сложно, потому что нам скорее дают поверхностные знания в медицине, а упор больше сделан на знания в здравоохранении», — уточняет собеседник. По словам Иванова, в программировании их пытаются научить всему: от написания простейших программ и проектирования небольших баз данных до разработки бизнес-плана и построения моделей медицинских информационных систем.

Но практики у ИТ-медиков нет, говорит Сергей. Поэтому после зимней сессии он планирует найти работу по специальности. Студент рассказывает, что в Беларуси много ИТ-компаний, которые разрабатывают решения в сфере медицины и здравоохранения.

«Сейчас интерес к молодым ИТ-специалистам очень большой и число вакансий в этой сфере только увеличивается», — говорит собеседник. Сергей Иванов не сомневается, что молодые специалисты, прошедшие стажировку, зарабатывают от 300 до 500 долларов в месяц. А после 3−4 лет работы Сергей рассчитывает на зарплату в 1500—2000 долларов.

По словам Сергея Иванова, во время распределения на студентов специальности ИТ-медицина в университет приходит немало заявок. «Хорошие студенты востребованы, их забирают в крупные компании. Думаю, потому что мы можем работать в любой сфере информационных технологий, а не только в медицине и здравоохранении», — резюмирует собеседник.

Дизайнер виртуальной среды: аналогов этой специальности за рубежом нет

Дизайнер виртуальной среды проектируют и досконально разрабатывают виртуальные миры со своей природой и архитектурой для компьютерных игр или мультипликации.



Иван Гопиенко изучает дизайн виртуальной среды в Белорусской государственной академии искусств. "Существует мнение, что на специальности дизайнера виртуальной среды учат преимущественно веб-дизайну. Но это совсем не так, есть много других дисциплин: дизайн-проект (инфографика, логотипы, разработка логики и графики интерфейса), типографика и шрифты (каллиграфия и разработка шрифтовых начертаний), архитектоника (работа с выявлением особенностей материала и логики заложенных в создаваемую физическую форму), 3D-моделирование и еще много других курсов. Все эти навыки во многом близкие, однако представляют из себя самостоятельные сферы, в которых можно развиваться отдельно», — рассказывает собеседник.

По словам Ивана Гопиенко, процесс обучения мало отличается от других специальностей, но иногда проводятся выставки работ студентов и мастер-классы от профессионалов. «При поступлении в Академию искусств надо понимать, что это место активного самообучения. Вам дают большой набор инструментов и задания к ним, а вы уже вправе из этого сделать что-то крутое, — рассказывает Иван. — Мне не раз преподаватели шли навстречу, когда я просил в качестве задания делать свой личный проект, подходящий по содержанию. Это отличный способ не просто практиковаться в том, что вас интересует, но еще и получать обратную связь от профессионалов своего дела».

В течение 1−2 курса студенты проходят художественную практику, где делают зарисовки и этюды. Только с 3 курса начинается производственная практика. Сейчас Гопиенко учиться как раз на 3 курсе и подрабатывает на Беларусьфильме, где занимается анимацией в After Effects. Как рассказывает собеседник, рабочее место он нашел благодаря дружбе с режиссером Русланом Синкевичем. «Нагрузка непостоянная и для себя я не нахожу проблем совмещать ее с учебой и собственным проектом», — поясняет студент.

Иван признается, что вопрос с оплатой труда довольно трудный для молодого специалиста. Нужно время, чтобы «нащупать» свое место на рынке и узнать себе цену. По его словам, средняя зарплата графического дизайнера в Беларуси варьируется от 300 до 500 долларов в месяц. Собеседник уверен, что хороший дизайнер, художник или мультипликатор не останутся без работы.

В любом случае, после окончания обучения всех «бюджетников» направляют на двухлетнюю отработку. Среди популярных направлений распределения — компании игровой индустрии и рекламные агентства. Сам Гопинеко не сомневается, что его рабочее место будет связанно с анимацией: «Есть вероятность, что продолжу работу в Беларусьфильме, но пока на этот счет у меня другие планы».

Биоинформатик: работодатели не успевают найти специальности коммерческое применение

Биоинформатики исследуют с помощью информационных технологий биологические объекты (к примеру, геном) и анализируют полученные данные математическими методами компьютерного анализа.



Магистрантка Дарья Артанова изначально поступала на факультет радиофизики и компьютерных технологий БГУ, чтобы получить образование, связанное с информационными технологиями. Только после второго курса, когда было распределение по кафедрам, она узнала, что открывается набор по специальности «биоинформатика».

«Меня в общем всегда интересовала биология и темы, связанные с медициной, и я решила попробовать себя в этой специальности, — рассказывает Дарья. — По сути мне просто была интересна сама междисциплинарная связь биологии и информатики: что это такое, как это работает и для чего это нужно. А я обычно ничего не ожидаю от вещей, которые мне интересны. Просто занимаюсь ими и смотрю, к чему это приведет».

Как объясняет собеседница, биоинформатика представляет собой применение информационных технологий для исследования биологических объектов. К примеру, биоинформатика используется в изучении генома и предсказании его изменений. До недавнего времени эта наука развивалась исключительно за рубежом, и до сих пор большинство научных исследований по ней проводится в Европе и Северной Америке.

По мнению Дарьи Артановой, сейчас биоинформатика стала очень популярной и получает своей развитие в Беларуси.

Студенты-биоинфоматики сначала изучают дисциплины, связанные с машинным обучением и анализом данных, и только потом применяют полученные навыки непосредственно для анализа биологических данных. «Думаю, это основная особенность обучения биоинформатиков с точки зрения информатики, а с точки зрения биологии все точно наоборот. Что меня приятно удивило в учебе, так это наше тесное сотрудничество с биологическим факультетом, который предоставляет данные, предлагает актуальные темы исследований и в целом дает альтернативный взгляд на то, чем мы занимаемся», — делится впечатлениями магистрантка.

Практика у студентов в основном проходит в Объединенном институте проблем информатики НАН Беларуси. Собеседница объясняет, поскольку биоинформатика в стране только начинает развиваться, работодатели не успевают найти ей коммерческое применение. Поэтому рабочие места по специальности есть только в исследовательских институтах. «Я уверена, что в ближайшие несколько лет эта специальность станет более востребованной, как сейчас за рубежом, — продолжает Дарья. — Лично я собираюсь заниматься наукой и планирую продолжать учебу в аспирантуре после университета».