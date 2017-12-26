Почему нужно остерегаться работодателей, называющих компанию семьей

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Соавтор бестселлера ReWork и основатель Basecamp Дэвид Хайнемайер Хенссон советует остерегаться работодателей, утверждающих, что они живут дружно, как одна большая семья.

Всякий раз, когда руководители говорят, что их компания — как большая семья, будьте осторожны. Это, скорее всего, не означает, что компания будет защищать вас от любых невзгод или любить вас безоговорочно. Как в хороших семьях, знаете. Скорее всего это будет проявляться в виде того, что жертвы будет приносить только одна сторона: вы.

Потому что при построении образа семьи совершенно естественно следует вывод, что вы должны делать все, что этой семье нужно. Вы работаете долгими ночами или отказываетесь от отпуска не для того, чтобы добиться личного продвижения или заработать больше. Нет-нет, вы делаете это ради семьи. Такой откровенный эмоциональный призыв нужен только тогда, когда начальство пытается заставить вас забыть о своих рациональных интересах.

Если вы хотите, чтобы ваша компания строилась на вежливости и доброте, или чтобы она действительно защищала сотрудников, вовсе не нужно притворяться семьей. Все эти ценности могут быть гораздо лучше выражены в принципах, подходах и, самое главное, в действиях.

Кроме того, разве у вас нет собственной семьи или друзей, близких, как кровные родственники? Современная компания — это не уличная банда, состоящая из сирот, пытающихся чего-то добиться в этом жестком суровом мире. Попытка вытеснить семью, которая у вас уже есть, — это просто еще один способ поставить потребности компании выше потребностей вашей реальной семьи. Это совершенно больная затея.

Лучшие компании не притворяются семьями. Они поддерживают семьи. Они становятся союзниками семей. Они обеспечивают здоровую рабочую среду, и поэтому, когда работники закрывают свои ноутбуки в разумное время, они остаются лучшими мужьями, женами, родителями, братьями, сестрами и детьми, какими только могут быть.

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