ГУВД: двое минчан ночью похитили 250 бутылок пива на 304 рубля

Инцидент произошел в столице еще в ноябре. В одну из осенних ночей двое минчан проникли на территорию транспортной компании, где стояли грузовые машины. Внимание воров привлек грузовик с логотипом известной белорусской пивоваренной компании на борту. Они вскрыли фургон и унесли более 250 бутылок пенного напитка .

"Украденную продукцию они перенесли домой к одному из мужчин и в последующем употребляли пиво сами, а также продавали знакомым. В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой совместно с экспертами Госкомитета судебных экспертиз были изъяты следы криминалистического характера для дальнейших исследований и экспертиз", — сообщила Попова.

Молодые люди были задержаны. Известно, что им 22 и 21 год соответственно, оба нигде не работают, а один из них ранее уже привлекался к ответственности за кражи велосипедов.

Общий ущерб составил 304 рубля. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь ("кража"). Любовь к пиву и легкой наживе может обернуться сроком до четырех лет лишения свободы.

Комментарий официального представителя ГУВД Мингорисполкома Александры Поповой слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.