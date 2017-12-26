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ГУВД: двое минчан ночью похитили 250 бутылок пива на 304 рубля
26.12.2017 18:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Инцидент произошел в столице еще в ноябре. В одну из осенних ночей двое минчан проникли на территорию транспортной компании, где стояли грузовые машины. Внимание воров привлек грузовик с логотипом известной белорусской пивоваренной компании на борту.
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"Украденную продукцию они перенесли домой к одному из мужчин и в последующем употребляли пиво сами, а также продавали знакомым. В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой совместно с экспертами Госкомитета судебных экспертиз были изъяты следы криминалистического характера для дальнейших исследований и экспертиз", — сообщила Попова.
Молодые люди были задержаны. Известно, что им 22 и 21 год соответственно, оба нигде не работают, а один из них ранее уже привлекался к ответственности за кражи велосипедов.
Общий ущерб составил 304 рубля. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь ("кража"). Любовь к пиву и легкой наживе может обернуться сроком до четырех лет лишения свободы.
Комментарий официального представителя ГУВД Мингорисполкома Александры Поповой слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Александра Попова рассказала радио Sputnik Беларусь подробности дерзкой кражи пива прямо из грузовика пивной...
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