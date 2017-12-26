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Белоног: после коктейля с жидким азотом женщина попала в реанимацию

26.12.2017 17:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Как стало известно, в солигорском кафе "Веснянка" вечером в субботу, 23 декабря проходило развлекательное мероприятие с шоу-программой барменов. Одним из элементов шоу было изготовление и угощение коктейлями с жидким азотом, который добавлялся для охлаждения напитка, и дополнительной зрелищности.

"Посетительнице стало плохо. Женщина была доставлена в реанимационное отделение больницы в тяжелом состоянии с признаками термического ожога. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь", — сообщила Белоног.

Следователи провели осмотр места происшествия. Были изъяты вещественные доказательства, прочие предметы, которые направлены для проведения необходимых экспертиз, в том числе на предмет установления опасных веществ.

Солигорским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, заведомо не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.

Комментарий официального представителя УСК по Минской области Татьяны Белоног слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног рассказала радио Sputnik Беларусь подробности уголовного дела в Солигорске: посетителей одного из...

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