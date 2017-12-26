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Белоног: после коктейля с жидким азотом женщина попала в реанимацию
26.12.2017 17:50 — Разное | Sputnik Беларусь
Как стало известно, в солигорском кафе "Веснянка" вечером в субботу, 23 декабря проходило развлекательное мероприятие с шоу-программой барменов.
"Посетительнице стало плохо. Женщина была доставлена в реанимационное отделение больницы в тяжелом состоянии с признаками термического ожога. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь", — сообщила Белоног.
Следователи провели осмотр места происшествия. Были изъяты вещественные доказательства, прочие предметы, которые направлены для проведения необходимых экспертиз, в том числе на предмет установления опасных веществ.
Солигорским районным отделом Следственного комитета возбуждено
Комментарий официального представителя УСК по Минской области Татьяны Белоног слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног рассказала радио Sputnik Беларусь подробности уголовного дела в Солигорске: посетителей одного из...
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