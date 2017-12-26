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В Лунинце завели дело на водителя, который оставил под сиденьем автомобиля ГАИ 80 рублей

26.12.2017 18:17 — Разное | Tut.by  
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44-летний житель Лунинца подозревается в даче взятки сотруднику гомельской ГАИ, сообщает УВД Брестского облисполкома.

16 декабря лунинецким правоохранителям поступило сообщение от их коллег из УГАИ Гомельского облисполкома. Они сообщили, что водитель остановленного ими в Лунинце автомобиля предложил взятку, чтобы избежать ответственности за нарушение правил. Деньги мужчина оставил под сиденьем служебного автомобиля ГАИ. Сумма — 80 рублей.

Лунинецким РОСК возбуждено уголовное дело за дачу взятки. Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.

 
 
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