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В Лунинце завели дело на водителя, который оставил под сиденьем автомобиля ГАИ 80 рублей
44-летний житель Лунинца подозревается в даче взятки сотруднику гомельской ГАИ, сообщает УВД Брестского облисполкома.
16 декабря лунинецким правоохранителям поступило сообщение от их коллег из УГАИ Гомельского облисполкома. Они сообщили, что водитель остановленного ими в Лунинце автомобиля предложил взятку, чтобы избежать ответственности за нарушение правил. Деньги мужчина оставил под сиденьем служебного автомобиля ГАИ. Сумма — 80 рублей.
Лунинецким РОСК возбуждено уголовное дело за дачу взятки. Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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Таким образом нарушитель пытался избежать ответственности за нарушение ПДД.
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