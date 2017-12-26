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Дарья Блашко выиграла спринт и гонку преследования на чемпионате Украины по биатлону
Получившая украинское гражданство белоруска Дарья Блашко выиграла спринт и гонку преследования на чемпионате Украины по биатлону. Соревнования проходят в селе Яворов (Сянки) Львовской области, сообщает
В первый день, 25 декабря, Дарья Блашко выиграла спринт, с 1 (0+1) промахом преодолев дистанцию 7,5 км за 23 минуты 9 секунд и опередив ближайшую преследовательницу на 28,1 секунды.
Спринт. Женщины
Во второй день, 26 декабря, Дарья Блашко, несмотря на 10 промахов на 4 огневых рубежах, выиграла гонку преследования. При этом у серебряной медалистки, стартовавшей с 5-й позиции с отставанием в 1 минуту 55 секунд, оказалось на 5 штрафных кругов меньше.
Гонка преследования. Женщины
Соревнования проходили в условиях сильного ветра. Несмотря на солнечную погоду, ветер был такой силы, что срывал коврики для стрельбы и рекламные баннеры. Этим и
объясняется обилие промахов на огневых рубежах.
Дарья Блашко все еще не может выступать за сборную Украины по биатлону и ждет окончания карантина.
Между тем белоруска может выступать за Украину в соревнованиях по лыжным гонкам. Несколько дней назад она стартовала на этапе восточноевропейского кубка и выиграла спринтерскую гонку.
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Получившая украинское гражданство белоруска Дарья Блашко выиграла спринт и гонку преследования на чемпионате Украины по биатлону. Соревнования проходят в селе...
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