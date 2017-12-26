Получившая украинское гражданство белоруска Дарья Блашко выиграла спринт и гонку преследования на чемпионате Украины по биатлону. Соревнования проходят в селе Яворов (Сянки) Львовской области, сообщает biathlon.com.ua .



Дарья Блашко. Фото: XSPORT

В первый день, 25 декабря, Дарья Блашко выиграла спринт, с 1 (0+1) промахом преодолев дистанцию 7,5 км за 23 минуты 9 секунд и опередив ближайшую преследовательницу на 28,1 секунды.

Спринт. Женщины

1. Дарья Блашко (0+1) 23:09,0

2. Надежда Белкина (1+1) +28,1

3. Яна Бондарь (2+2) +29,9

4. Мария Панфилова (1+3) +1:26,7

5. Мария Кручова (1+1) +1:55,9

6. Анна Коваленко (1+1) +2:43,5.

Во второй день, 26 декабря, Дарья Блашко, несмотря на 10 промахов на 4 огневых рубежах, выиграла гонку преследования. При этом у серебряной медалистки, стартовавшей с 5-й позиции с отставанием в 1 минуту 55 секунд, оказалось на 5 штрафных кругов меньше.

Гонка преследования. Женщины

1. Дарья Блашко (4+2+2+2) 31:54,5

2. Мария Кручова (2+2+1+0) +44,9

3. Надежда Белкина (2+1+3+3) +1:54,1

4. Мария Панфилова (4+4+2+3) +4:14,6

5. Анна Коваленко (1+1+2+4) +5:32,8

6. Оксана Сигети (2+3+1+3) +7:07,4.

Соревнования проходили в условиях сильного ветра. Несмотря на солнечную погоду, ветер был такой силы, что срывал коврики для стрельбы и рекламные баннеры. Этим и

объясняется обилие промахов на огневых рубежах.

Дарья Блашко все еще не может выступать за сборную Украины по биатлону и ждет окончания карантина.

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Между тем белоруска может выступать за Украину в соревнованиях по лыжным гонкам. Несколько дней назад она стартовала на этапе восточноевропейского кубка и выиграла спринтерскую гонку.

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