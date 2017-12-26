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Скончался конструктор подводной лодки "Курск"

26.12.2017 18:54 — Разное | Tut.by  
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В Санкт-Петербурге на 86-м году жизни скончался генеральный конструктор ЦКБ «Рубин» Игорь Баранов. Об этом сообщает «Фонтанка».


Фото: ckb-rubin.ru

Как отмечается, Баранов считается «отцом» российских атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами.

Конструктор возглавлял работы над созданием подлодок проекта 949 «Гранит» и проекта 949А «Антей». К последнему проекту относилась и АПЛ «Курск».

В ЦКБ «Рубин» сообщили, что Баранов до последнего времени работал на этом предприятии, передает РИА «Новости».

 
 
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Как отмечается, Баранов считается "отцом" российских атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами.

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