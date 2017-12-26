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Олимпийская елка: дети белорусских спортсменов встретились на празднике

26.12.2017 18:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Новогодний праздник "Олимпийская елка" собрал во вторник в выставочном комплексе "БелЭкспо" более 300 ребят. Сюда пригласили известных белорусских спортсменов со своими детьми и внуками, а также воспитанников социально-педагогического центра Центрального района Минска.

Олимпийская елка: дети белорусских спортсменов встретились на празднике
© Sputnik/ Сергей Пушкин
Видеофакт: Рождественский вертикальный забег на 100-й этаж в Минске

Детишки самых разных возрастов резвились возле большой зеленой ели в компании ростовых кукол и мимов. А после для них был подготовлен новогодний мюзикл "Однажды в Снежном Королевстве" в исполнении актеров театра эстрады.

А еще на "Олимпийской елке" зажигали новых "звездочек". Были поздравлены победители республиканского конкурса "Олимпийский огонь зажигает сердца", который проводил НОК среди детей-сирот и ребят с инвалидностью. Первое место в номинации "Огонь надежды" заняла Диана Янчик из Городища, а в номинации "Огонь вдохновения" — Александр Горбачев из Гомеля. Пока ребята загадывали свои желания, известные спортсмены поздравляли страну с наступающим Новым годом и Рождеством.

Как дети спортсменов соревновались на Рождественских стартах>>

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Для 300 ребят устроили большое новогоднее шоу: были и спектакль, и хоровод у елки. Но самое главное – на празднике можно было познакомиться с настоящими звездами...

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