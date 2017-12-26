Три белорусских хоккеиста с опытом выступлений в КХЛ пополнили состав минской «Юности», сообщает пресс-служба столичного клуба.

Защитник Евгений Ногачев выступал за «красно-синих» в прошлом сезоне, провел суммарно в чемпионате Беларуси 46 матчей и набрал 36 (5+31) очков. В нынешнем 26-летний игрок обороны попробовал свои силы в ВХЛ: сначала в «Рубине» из Тюмени, где отметился шестью результативными передачами в 22 встречах, затем в китайском клубе лиги «Ценг Тоу», где провел четыре матча.



Евгений Ногачев. Фото: Дарья Бурякина

В активе Ногачева есть также выступления в КХЛ за минское «Динамо» и в составе национальной сборной Беларуси.

Форвард Алексей Скабелка летом уходящего года выступал за «Юность» на «Кубке Минска», где провел две встречи и отметился результативной передачей, а также выходил на лед в товарищеской встрече против «Локомотива» из Ярославля. Официальных матчей в нынешнем сезоне на счету 25-летнего нападающего нет. В прошлом Скабелка играл в КХЛ за «Сибирь»: 35 матчей, 4 (3+1) очка.



Алексей Скабелка. Фото: Прессбол

Кроме того, в биографии Алексея — выступления за юношескую и молодежную сборные Беларуси, «Гомель» и «Динамо-Молодечно» в экстралиге, «Динамо-Шинник» в МХЛ и «Липецк», «Зауралье», «Сокол» в ВХЛ.

После 15 встреч в КХЛ в рядах минского «Динамо» в «Юность» возвращается нападающий Александр Когалев.



Александр Когалев. Фото: hcdinamo.by

В составе «зубров» форвард отметился двумя шайбами. В экстралиге в нынешнем сезоне на его счету 21 (9+12) очко в 14 встречах.

Новички определились с игровыми номерами: как и в прошлом сезоне. Евгений Ногачев будет играть с цифрой 4 на спине, Алексей Скабелка взял себе 12.