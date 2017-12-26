Минэкономики создаст законодательную основу для гарантийных фондов

Министерство экономики работает над формированием законодательной базы для создания государственных либо частных гарантийных фондов, которые будут помогать привлекать кредиты малому бизнесу.

Об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич по итогам пресс-тура в Витебскую область, организованного Минэкономики и Национальным пресс-центром, передает БЕЛТА.

"Мы работаем над вопросом создания гарантийных фондов - государственных либо частных. Они должны помогать привлекать кредиты небольшим предприятиям, у которых нет залогового обеспечения. Сейчас разрабатываем законодательную базу, определяемся с источниками финансирования", - отметил Дмитрий Матусевич.

Также он рассказал о некоторых финансовых программах, которые действуют или планируются к реализации для поддержки малого и среднего предпринимательства.

"Такую работу проводит Белорусский фонд поддержки предпринимателей. На сегодняшний день речь идет о максимально льготных условиях - 7% годовых. Также Министерство экономики провело работу, правительство одобрило заем Всемирного банка с процентными ставками для бизнеса 5-7%. Доступ к финансированию позволяет малому и среднему бизнесу нарастить обороты", - сообщил замминистра.

Относительно сегодняшнего мероприятия Дмитрий Матусевич рассказал, что оно проходит в рамках кампании по широкому информированию госорганов, деловых кругов и общественности о принятом пакете документов, направленных на либерализацию условий ведения бизнеса.

"Мы выполняем поручение: в каждой области проведем пресс-туры, в рамках которых покажем достижения, которые уже есть в той или иной области в сфере поддержки предпринимательства, и расскажем о принятых документах и работе, которая предстоит, чтобы люди понимали, что государство существенно изменило поддержку в этой сфере. Однако и до этого были хорошие результаты. Пример тому - инкубатор малого и среднего предпринимательства в Витебске, который мы посетили", - рассказал замминистра.

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На 1 октября 2017 года в Беларуси действует сеть субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, состоящая из 93 центров и 24 инкубаторов. Реализуются программы финансовой поддержки МСП. Треть от всех кредитов, выданных в январе-сентябре 2017 года субъектам хозяйствования, предоставлено малому и среднему бизнесу. ОАО "Банк развития Республики Беларусь" в январе-сентябре профинансировало 515 инвестиционных проектов (в том числе 137 проектов в рамках продукта "Поддержка регионов и женского предпринимательства", 100 проектов в рамках продукта "Поддержка предприятий-экспортеров", 75 стартап-компаний). Общий объем финансовой поддержки, оказанной Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей, составил 734,9 тыс рублей. Из средств местных бюджетов государственная финансовая поддержка оказана в размере 2,78 млн рублей.