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Прослушивание претендентов на "Евровидение-2018" пройдет 11 января

26.12.2017 21:11 — Разное | Ежедневник  
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Прослушивание претендентов на "Евровидение-2018" пройдет 11 января

Открытое прослушивание участников национального отборочного тура международного конкурса песни "Евровидение-2018" пройдет 11 января в Белтелерадиокомпании.

Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе медиахолдинга. Прослушивание пройдет в режиме живого звука в сопровождении музыки или фонограммы, записанной без вокалов любого вида или каких-либо вокальных имитаций. Официальный сайт по традиции будет вести онлайн-трансляцию из студии медиахолдинга.

В этом году к прослушиванию будут допущены все претенденты, чьи заявки оформлены в соответствии с требованиями, указанными в положении отборочного тура. На сегодня в Белтелерадиокомпанию поступило более 30 заявок, среди которых конкурсанты, неоднократно принимавшие участие в национальных отборах: Жанет, ALEN HIT, KATTIE, группа PROVOCATION, Александра Ткач. Срок приема заявок для участия в национальном отборочном туре заканчивается сегодня. Последний день отправки бандеролей - 26 декабря.

Традиционно претенденты на участие отправляют свои бандероли в последние дни приема заявок, и этот год не стал исключением, отметили в пресс-службе. Поэтому Белтелерадиокомпания отводит люфт из нескольких дней, чтобы все отправленные в установленные сроки заявки успели поступить на адрес медиахолдинга и были рассмотрены организаторами отбора. 11 января потенциальные участники песенного форума смогут представить свои композиции на суд профессионального жюри.

Имена финалистов, которых будет не более 15, станут известны в этот же день вечером. Финал отбора пройдет не позднее 1 марта будущего года в формате телевизионного концерта. Участник финала, набравший наибольшее количество баллов по результатам голосования профессионального жюри и зрителей, объявляется победителем проекта и становится официальным представителем Беларуси на международном конкурсе песни "Евровидение-2018" в Лиссабоне (Португалия). Организатором национального отборочного тура является Белтелерадиокомпания. Отбор проводится в соответствии с положением, разработанным организатором, и правилами конкурса, устанавливаемыми Европейским вещательным союзом.

 
 
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Открытое прослушивание участников национального отборочного тура международного конкурса песни "Евровидение-2018" пройдет 11 января в Белтелерадиокомпании.

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