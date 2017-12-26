Лукашенко об отстранении россиян от олимпиады: Если за руку не поймали, нечего трубить на весь мир

Александр Лукашенко призвал не политизировать борьбу с допингом в спорте. Об этом глава белорусского государства заявил на неформальной встрече президентов стран СНГ, которая проходит в подмосковной резиденции президента России в Ново-Огарево.

Говоря о ситуации, связанной с отстранением сборной России от предстоящих Олимпийских игр в Республике Корея, Александр Лукашенко заявил, что употребление спортсменами допинга недопустимо, однако наказывать нужно именно тех, кто в этом был уличен. «А если вы за руку не поймали, то нечего трубить на весь мир и применять подобные санкции», — заявил президент.

В качестве примера он привел ситуацию, когда перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро под надуманным предлогом была отстранена от соревнований сборная Беларуси по гребле, являющаяся одной из сильнейших в мире. «Через два или три месяца мы добились в суде правды, но время ушло», — констатировал глава государства. Страна не только потеряла медали, но и пострадал ее имидж, констатировал президент.

Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что надо наказывать тех спортсменов, которых уличили в употреблении допинга. «Не знаете, кто виноват, не надо политизировать этот процесс, ибо это воспринимается не иначе как политические санкции против страны», — добавил президент.

Международный олимпийский комитет не допустил сборную России к предстоящей зимней Олимпиаде, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане в феврале 2018 года.

Российским спортсменам, которые прежде не были замешаны в допинговых скандалах, разрешили выступать в Пхенчхане под олимпийским флагом и названием «Олимпийский спортсмен из России».