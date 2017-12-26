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"Вы для нас молодой, а вы - старый". Возраст - самая частая причина отказов в работе

27.12.2017 07:30 — Разное | Tut.by  
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Негласный отказ в трудоустройстве получал каждый второй соискатель, принявший участие в опросе РАБОТА.TUT.BY. При чем, коснулась эта проблема, как молодых, так и возрастных кандидатов. В опросе приняло участие 882 человека.

Напомним, что по Трудовому кодексу в Беларуси запрещена дискриминация по возрастному признаку при приеме на работу. Однако, как показывает практика, воплотить эту гарантию в жизнь не так просто.

По словам респондентов, отказ работодатели чаще всего мотивировали следующими причинами: возраст кандидата мог препятствовать качественному исполнению обязанностей (33,9%), на должность охотнее рассматривали молодых специалистов с определенными внешними данными (20%), потенциальный руководитель не хотел иметь в подчинении более старших по возрасту сотрудников (19%).

— Однако не только возрастные кандидаты сталкивались с отказом в трудоустройстве, — говорят специалисты РАБОТА.TUT.BY. — Более 18% соискателей не смогли трудоустроиться на желаемую позицию из-за своей молодости и, как следствие, по мнению работодателя, — из-за отсутствия соответствующего опыта работы.

Большинство респондентов отметили, что с возрастом сложнее всего найти новую работу. В так называемой группе риска — соискатели в возрасте от 46 лет. При этом 36,5% опрошенных говорят о том, что наибольшие трудности в поиске новой работы возникают у кандидатов старше 56 лет, 35% участников исследования отметили иную возрастную категорию — от 46 до 55 лет.


Возраст может сыграть свою роль не только при поиске работы. Так, 30% респондентов, которые уже проработали в компании определенное количество времени, чувствовали, что их возраст мешает получить желаемую должность, проект или командировку на данном месте работы. Около 36% участников исследования отметили, что самые интересные проекты поручали сотрудникам старшего возраста. В свою очередь, практически 23% опрошенных столкнулись с обратной ситуацией: наиболее перспективные задачи делегировали специалистам, младше их.


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Негласный отказ в трудоустройстве получал каждый второй соискатель, принявший участие в опросе РАБОТА.TUT.BY.

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