Читательница во время развода с мужем узнала, что дом и земельный участок, который ей подарили с мужем на словах, по договору оформлен на супруга. Но она вложила в него много времени и сил, и хочет получить долю. Что делать в сложившейся ситуации, в рубрике «Советы адвоката».

В рубрике «Советы адвоката» мы отвечаем на ваши вопросы, относящиеся к области права и требующие квалифицированного разъяснения. Комментировать и разъяснять правовые аспекты будет Татьяна Семешко — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро. Если вы оказались в ситуации, которая требует консультации адвоката, — пишите нам на lina@tutby.com (с пометкой «Адвокат»). Мы опубликуем вашу историю с комментариями Татьяны.

Разводимся с мужем и, к сожалению, без дележки имущества обойтись не удалось.

Пока жили вместе и все было относительно хорошо, про многие вещи я попросту не думала, безоговорочно доверяя мужу и его семье. Но когда мы решили развестись, начали вскрываться многочисленные обманы с их стороны, которые происходили во время супружеской жизни. Я не считаю необходимым рассказывать про них всему свету, но я хочу посоветоваться по поводу самого болезненного для меня эпизода.





Во время брака родители мужа подарили нам домик и кусочек земли в деревне. По крайней мере я в это свято верила.

Получив имущество, мы с мужем с головой окунулись в его переделку: домик был старым, требовал экстренного ремонта. Мы заменили крышу, обложили дом сайдингом. Плюс примерно в это же время через нашу деревню проводили газ, который мы тоже решили подключить. Поскольку это все равно определенное вмешательство в конструкцию дома, мы воспользовались этим, сделали очень хороший ремонт: достроили веранду, переделали все комнаты, сделали все удобства внутри.

Естественно, когда начался процесс развода и раздел имущества, я во всех беседах с мужем и его родственниками учитывала и этот участок, и домик. На что они только смеялись и говорили, что уж в чем-в чем, а здесь мне ничего не светит.

В итоге выяснилось, что когда родители мужа на словах дарили нам с мужем это имущество, на самом деле они оформили договор дарения только на своего сына, и теперь только он собственник и земли, и домика.

Но это я понимаю только теперь, а тогда — повторюсь, мне и в голову не приходило проверять какие-то документы и уточнять у мужа, мол, а точно ли теперь это имущество наше? А зря! Теперь, проведя столько времени на этих бесконечных строительствах и ремонтах, вложив туда все свои сбережения и доходы, не видев ни отдыха, ни покоя, я рискую остаться ни с чем.

Прошу вас войти в мое положение и помочь мне. Стоит ли мне вообще ввязываться в борьбу или шансов у меня нет? Мне важно понимать это. Если есть хоть какая-то возможность выиграть это дело, то что мне нужно делать? Я предполагаю, что должна оспорить тот договор дарения, но предварительно хочу узнать ваше мнение как специалиста.

Комментарий адвоката:

Из информации, которую вы прислали, не усматривается оснований для оспаривания договора дарения, заключенного между вашим супругом и его родителями.

Во-первых, следует знать: исходя из смысла ч.1 ст. 26 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее — КоБС Республики Беларусь), имущество, которое получил супруг во время брака в дар — его личная собственность.

Во-вторых, по заявлению супругов или одного из них суд обязан разделить только то имущество, которое принадлежит им обоим (ч.1 ст. 41 КоБС Республики Беларусь).

В вашем письме указано, что участок и жилой дом вашему супругу подарили на основании договора дарения, то есть это его личная собственность. В этой связи, по общему правилу, это имущество не подлежит разделу между вами.





Однако из этого правила существует исключение, благодаря которому у вас есть возможность отстоять свои права на спорное имущество. А именно: ч.3 ст. 41 КоБС Республики Беларусь установлено, что при определенных условиях имущество каждого из супругов может быть признано их общей, совместной собственностью.

В частности, это допускается в том случае, если в период брака супругами были сделаны вложения, сильно увеличивающие стоимость этого имущества. В качестве примера таких вложений законодатель называет капитальный ремонт, реконструкцию, переоборудование жилого помещения и т.д.

Принципиально важно, чтобы вложения были сделаны за счет либо общего имущества супругов, либо личного имущества другого супруга (т.е. супруга, который не является собственником имущества).

Имейте в виду: основное доказательство по такой категории дел — это факты того, что капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование жилого помещения и проч. подобные усовершенствования, произведенные в период брака, привели к значительному увеличению стоимости этого жилого помещения.

Поэтому, вам необходимо предоставить доказательства в обоснование своей позиции. Исходя из практики к числу таковых относятся:

заключение эксперта о стоимости жилого помещения до и после его ремонта, реконструкции, переоборудования и т.д.

Необходимо отметить, что обязанность проведения экспертизы по соответствующей категории дел прямо закреплена в п. 13 постановления Пленума Верховного суда Республики Беларусь от 26.03.2003 года № 2 «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с правом собственности на жилые помещения»;

документы, подтверждающие стоимость и дату приобретения строительных материалов, стоимость произведённых работ (в период брака); другие доказательства, подтверждающие произведенные в период брака улучшения, в частности, фотографии (до и после), видеозаписи, показания свидетелей и т.д.; если вложения были сделаны за счет вашего личного имущества, то этому факту также необходимо предоставить подтверждение, например, документы, свидетельствующие о наличии личных сбережений либо личного имущества, которое было продано и так далее. То есть вам следует подтвердить материальную возможность участия в расходах, связанных с проведением ремонта дома, его реконструкции, переоборудования и так далее.





Мой личный совет: первое, что я вам рекомендую в сложившейся ситуации, это обратиться за юридической помощью к адвокату. Гражданские дела о признании личной собственности супруга общей совместной собственностью супругов по праву относятся к категории сложных, потому что они сопряжены с большим объемом работы по доказыванию как на момент подготовки иска, так и в ходе рассмотрения дела в суде. Поскольку ключевую роль в доказывании играет заключение эксперта, важно позаботиться о том, чтобы в его распоряжении была исчерпывающая информация относительно произведенных в период брака строительных, ремонтных и иных аналогичных работ в доме.

При подготовке искового заявления о признании жилого дома вашей общей совместной собственностью с супругом в зависимости от целей, которые вы ставите перед собой при обращении в суд, следует также принять решение относительно исковых требований о разделе дома и об определении судьбы соответствующего земельного участка.

Справочно: в соответствии с ч.9 ст. 69 Кодекса Республики Беларусь о земле, землепользователи земельного участка, на котором расположены капитальные строения (здания, сооружения), находящиеся в их общей долевой собственности, осуществляют права, предусмотренные ст. 69 Кодекса Республики Беларусь о земле, пропорционально своим долям в праве собственности на капитальные строения (здания, сооружения) либо долям в праве общей собственности на общее имущество совместного домовладения.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и, получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками вашего обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата. В случае необходимости подготовит письменные документы: исковое заявление, юридическое обоснование вашей позиции, запросы, ходатайства, заявления и проч. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в суде, а также выступать в качестве представителя в иных инстанциях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.