Новый год для большинства из нас — это ожидание чуда и сказки. Правда, сам по себе праздник не приходит, но есть люди, которые его могут нам запросто устроить!

Мы расспросили трех белорусских Снегурочек о том, как они ступили на этот морозно-сказочный путь, какие казусы случаются во время работы и кто на праздниках ведет себя лучше: взрослые или дети.

«Хуже всего в Новый год себя ведут подвыпившие женщины»

Алеся Гайдук:



Фото: Анатолий Нестерук

«Снегурочкой я работаю уже лет десять, не меньше. Хотя в детстве, как говорится, ничто не предвещало: я вообще не любила все эти утренники, театры, сценки и прочий „цирк“. Мне казалось, что там все не так: как-то неискренне, неправильно. Видимо, когда я подросла, мне представился шанс продемонстрировать, как же все-таки надо…

В Снегурочки я попала совершенно случайно. Мне было 17, и знакомый предложил в новогоднюю ночь с ним на пару отработать развлекательную программу для какой-то компании в баре. Сценарий был несложный, и я, предварительно заверив маму, что там будет что-то вроде „голубого огонька“, который она привыкла видеть по телевизору, отправилась „в бой“. Конечно, это было нелегко. Взрослые пьяные и порой не очень адекватные люди, которых нужно как-то организовывать… До сих пор помню здоровенного амбала в малиновом пиджаке, который извозил всю свою золотую цепь в салате… Но мы отработали довольно хорошо, и я считаю, что это было мое боевое крещение, после которого уже ничего не страшно.

Кстати, на корпоративах и прочих взрослых вечеринках, по моему опыту, хуже ведут себя подвыпившие женщины. Они пытаются раздеть Деда Мороза, ущипнуть за разные места, станцевать стриптиз вокруг его посоха, принимают откровенные позы, когда с ним фотографируются. Но и в отношении Снегурочки иногда мужские поползновения тоже случаются. Поэтому самое главное — сразу правильно себя поставить. Я никогда не отвечаю и не огрызаюсь на выкрики и предложения в свой адрес, не разрешаю брать себя на руки для фотографий, не допускаю фривольных конкурсов и, если что, обращаюсь за помощью к Деду Морозу. Их, кстати, у меня в партнерах перебывало за столько лет не меньше десяти. Хотя в последнее время я привлекаю для этой роли своего мужа. А шуб я уже штук семь сносила.



Фото: Анатолий Нестерук

Казусов со мной, конечно, тоже случалось немало. Однажды пропал голос, и мне пришлось, подыгрывая Морозу, молчать, кивать и улыбаться. В другой раз я только отболела ветрянкой — и у Снегурочки была зеленоватая чёлка, которая, в отличие от лица, ничем не оттерлась.

Был случай, когда у нас не завелась машина, и так как было недалеко и как раз подошла маршрутка, мы решили доехать на ней. Мы — это я, в кокошнике и пуховике, Дед Мороз — тоже в обычной куртке, но в красном трико, с красным разрисованным носом и с посохом. И замыкала шествие позвякивающая украшениями восточная танцовщица в цветастой юбке. В маршрутке, как только мы погрузились, возникла минутная пауза, а потом дружное „га-га-га!“. И похихикивать то тут, то там, продолжали всю дорогу. В общем, скрасили людям дорогу!

А вообще, если уж быть честной, то детские праздники я люблю немножко больше. Наверное, потому что искренний детский смех и неподдельная радость — это вообще самое прекрасное, что есть на земле. И необычайно приятно осознавать, что именно ты доставляешь малышам весь этот фейерверк эмоций.

Когда я впервые взяла с собой мужа на коротенькое поздравление ребенка на дому, оказалось, что мальчик настолько сильно ждал нашего прихода, что месяц в тайне от родителей сам клеил достаточно сложную картину с ёлочкой, украшенной тканевой аппликацией. Видно было, что потрачен не один день. Сам приготовил танец, стихи, письмо с желаниями. И тут приходим мы на каких-то 10 минут и знаем, что нужно срываться на следующий заказ. Муж тогда настолько близко к сердцу это все принял, настолько почувствовал себя подрывателем детской веры в чудеса, что мы остались больше запланированного и решили отныне никогда не брать заказов длительностью меньше чем полчаса. А та картина так и висит у Кости над рабочим столом. Как напоминание о том, что же в этом мире на самом деле важно».

«Внучка Деда Мороза ведь и должна быть девочкой, а не тетенькой!»

Полина Отраднова:



Фото: Анатолий Нестерук

«Мне всего 11 лет, учусь в пятом классе, но несмотря на это, я уже довольно опытная Снегурочка: в этой роли уже успела побывать больше сотни раз. Но расскажу всё по порядку.

У меня очень творческая семья. Папа был директором городского Дворца культуры, руководил народным театром и постоянно был на сцене, а мама всегда работала вместе с папой, и сейчас она режиссер в том самом Дворце культуры. Поэтому и я, и два моих брата, и сестра (нас четверо) выросли за кулисами. Раньше Снегурочкой в ежегодных новогодних спектаклях была моя мама, потом — старшая сестра Наташа, а четыре года назад эту роль доверили и мне. Мы ставим по несколько представлений в день, ребята съезжаются со всего города и района. Каждый раз в зрительном зале несколько сотен человек, и, конечно, я очень волнуюсь. Но, когда выхожу на сцену, весь страх куда-то девается, я и сама начинаю верить в то, что я — внучка Дедушки Мороза. А когда после спектакля все герои вместе со зрителями водят хороводы, я вижу, что дети, которые всего на два-три года меня младше, проникаются атмосферой волшебства, у них прямо глаза горят! Многие подходят и просят пообниматься с ними, сфотографироваться. И верят, что я — настоящая Снегурочка, а вот когда совсем взрослые тетеньки в детских садах и школах наряжаются в Снегурочку и говорят без всяких эмоций текст „для галочки“ — им поверить сложновато…



Фото: Анатолий Нестерук

Почему еще мне нравится быть Снегурочкой? Потому что это одна из немногих „профессий“, в которых можно преуспеть даже в моем возрасте. Каждому артисту платят зарплату, даже маленькому. За первый свой сезон я заработала себе на мобильный телефон. Второй заработок положила в копилку, и даже родители у меня иногда берут в долг!..

Думаю, этот опыт мне не только запомнится на всю жизнь, но обязательно пригодится. И совершенно точно мне хочется и в будущем работать с детьми. Потому что они самые искренние, и мне безумно приятно дарить малышам радость!»

«Снегурочка, которая просто выполняет свою работу, а в чудо не верит, — никуда не годится»

Дарья Мощик:



Фото: Юрий Мощик

«У меня длинные светлые волосы, и еще в школе я начала играть Снегурочку на детских утренниках. В одежде я предпочитаю светлый цвет, ношу белую куртку. Поэтому очень часто, встречая меня на улице под Новый год, маленькие детки показывали на меня пальчиком и говорили: „Мама, это ведь Снегурочка!“

Я улыбалась и дарила ребенку конфетку или мандаринку, если у меня что-то было с собой. И постепенно из всего этого родилась мысль — и вправду стать Снегурочкой: уже в настоящем костюме, шапке и с Дедушкой Морозом. В качестве последнего, кстати, выступает мой муж: у нас семейный подряд.

В основном мы поздравляем деток в Бресте и Брестской области, выезжая на дом, или „подросших“ деток — в кафе и ресторанах. Только в прошлом году мы поздравили около 300 малышей и около 500 взрослых.

Случались ли нестандартные ситуации? Было дело! Однажды нас пригласили поздравить компанию взрослых в частный дом. При этом время заказа было — 22.00. Так что я невольно задумалась, ехать или нет. Но, вспомнив, что рядом всегда есть защитник — Дед Мороз, решила все-таки рискнуть. Приехали, а это баня! А навстречу нам выходят несколько полуголых мужчин и женщин, и начинают на улице водить хоровод!

Но в итоге заказчики оказались вполне адекватными. Мы с ними напелись, натанцевались, нафотографировались, провели конкурсы, раздали подарки. Все происходило прямо на улице, и хотя никто даже не подумал одеться, замерзших не было. Приглашали и нас присоединиться к застолью, но мы такое в своей работе не практикуем. В любом случае, впечатлений осталась масса и у нас, и у поздравленных!

Работая несколько лет, мы уже примерно ориентируемся в адресах, и если Дед Мороз и Снегурочка едут в общежитие, мы всегда берем с собой огромный пакет угощений. Потому что однажды, когда мы еще только начинали, мы приехали поздравить одного ребенка в общежитии, а соседские дети, увидев нас, рассказали родителям, что Дед Мороз пришел, надели свои новогодние костюмы и стали нас ждать. У родителей не было выбора, и им пришлось просить нас провести мини-утренник просто на этаже для всех детей. Хоть у нас и был очень загруженный график, но мы не смогли отказать малышам, которые уже наблюдали за нами практически из-за всех дверей. Мы сами получили тогда много подарочков (рисунки, поделки) и были очень рады, что согласились поздравить этих детей и подарили им кусочек счастья.



Фото: Юрий Мощик

Я считаю, что „правильная“ Снегурочка всегда очень любит детей, дарит им свою улыбку, радость и помогает научиться верить в волшебство. А вот Снегурочка, которая просто выполняет свою работу, а в чудо не верит, — никуда не годится. И дети обычно это очень тонко чувствуют. Их не обманешь.

Я очень-очень люблю эту работу, потому что видеть счастливые глаза детей — это лучшее, что может быть в жизни! Так что иногда даже жалко, что Новый год — не круглый год!..»