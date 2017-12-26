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"Белтелеком" предупредил о списаниях за прошлые дни

27.12.2017 11:38 — Разное | Tut.by  
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Компания «Белтелеком» на официальном сайте предупредила о списаниях за прошлые дни.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сообщается, что в связи с работами, проводимыми в системе расчетов и тарификации, списание денежных средств за услуги доступа к сети Интернет и телевидения ZALA (в том числе в составе пакетов услуг «ЯСНА») с 23.12.2017 по 26.12.2017 не производилось.

В связи с этим, оплата за услуги за период с 23.12.2017 по 26.12.2017 будет списана с лицевых счетов абонентов сегодня (27.12.2017) однократно, одной суммой. Впоследствии посуточный режим оплаты и списания денежных средств будет восстановлен.

Оператор обращает внимание, что изменения в процедуре списания средств за услуги связи не отразятся на общем размере оплаты — итоговый размер денежных средств, оплаченных абонентами за декабрь, будет соответствовать условиям тарифных планов и заказанных дополнительных услуг.

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В связи с работами, проводимыми в системе расчетов и тарификации РУП "Белтелеком", списание денежных средств за услуги доступа к сети Интернет и телевидения ZALA с...

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