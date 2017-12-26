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Лукашенко Путину: постарайтесь сохранить стабильность и после выборов

27.12.2017 12:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В ходе неформального саммита государств — участников СНГ, который состоялся в Подмосковье 26 декабря, президент Беларуси Александр Лукашенко высказал свою точку зрения на многие проблемные вопросы как внутри СНГ, так и в международной политике. Одной из главный тем стали предстоящие президентские выборы в Российской Федерации.

Лукашенко Путину: постарайтесь сохранить стабильность и после выборов
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
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"Нам хотелось бы сохранить стабильность в наших отношениях. Поэтому постарайтесь сделать так, чтобы эта стабильность сохранилась и после президентских выборов. И мы желаем вам успехов", — сказал Лукашенко, обращаясь к Путину.

Белорусский лидер также не обошел вниманием недавний допинговый скандал с российской олимпийской сборной и решение, принятое Международным олимпийским комитетом об участии спортсменов из России в Олимпийских играх 2018 года в корейском Пхенчхане.

 "Мы категорически не приемлем подобные отношения к российским спортсменам и Российской Федерации. Мы абсолютно вас поддерживаем в том, что подобные вещи недопустимы в плане допинга. Но принимать меры нужно к тем, кто этим занимается, а если вы за руку не поймали, как у нас говорят, не пойман — не вор, то нечего трубить на весь мир и применять подобные санкции", — отметил Лукашенко. 

Кроме того, президент Беларуси высказался и наиболее актуальных вопросах внешней политики. В частности, речь шла о роли Российской Федерации в урегулировании конфликта в Сирии.

Лукашенко Путину: постарайтесь сохранить стабильность и после выборов
© Sputnik/ Михаил Климентьев
Лукашенко: Россия спасла Сирию и сохранила это государство

"То, что Россия спасла Сирию и сохранила это государство, в котором я раньше всех присутствующих побывал, это цветущее, прекрасное государство, которое практически было уничтожено, если бы вмешательство Российской Федерации, думаю, что этого государства не было бы вообще. Там предстоит много работы, но нацеленность по инициативе России по консолидации здоровых сил и укреплению — это большой вклад России",- сказал Лукашенко.

Еще одной актуальной темой для обсуждения стал статус Иерусалима и заявление президента США Дональда Трампа о признании древнего города столицей Израиля.

"У меня, честно говоря, не укладывается в голове решение Дональда по Иерусалиму.  Может, за этим что-то кроется, чего мы еще не видим. Но решение, с первого взгляда, кажется несколько странным. Нельзя разрушать мир, который достался на этом клочке земли такой трудной работой", — отметил президент Беларуси.

Заявления президента Беларуси Александра Лукашенко слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе неформального саммита стран СНГ в Подмосковье высказался о грядущих выборах президента РФ, допинговом скандале с...

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