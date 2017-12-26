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Лукашенко Путину: постарайтесь сохранить стабильность и после выборов
27.12.2017 12:30 — Разное | Sputnik Беларусь
В ходе
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
"Нам хотелось бы сохранить стабильность в наших отношениях. Поэтому постарайтесь сделать так, чтобы эта стабильность сохранилась и после президентских выборов. И мы желаем вам успехов", — сказал Лукашенко, обращаясь к Путину.
Белорусский лидер также не обошел вниманием недавний
"Мы категорически не приемлем подобные отношения к российским спортсменам и Российской Федерации. Мы абсолютно вас поддерживаем в том, что подобные вещи недопустимы в плане допинга. Но принимать меры нужно к тем, кто этим занимается, а если вы за руку не поймали, как у нас говорят, не пойман — не вор, то нечего трубить на весь мир и применять подобные санкции", — отметил Лукашенко.
Кроме того, президент Беларуси высказался и наиболее актуальных вопросах внешней политики. В частности, речь шла о роли Российской Федерации в урегулировании конфликта в Сирии.
© Sputnik/ Михаил Климентьев
"То, что Россия спасла Сирию и сохранила это государство, в котором я раньше всех присутствующих побывал, это цветущее, прекрасное государство, которое практически было уничтожено, если бы вмешательство Российской Федерации, думаю, что этого государства не было бы вообще. Там предстоит много работы, но нацеленность по инициативе России по консолидации здоровых сил и укреплению — это большой вклад России",- сказал Лукашенко.
Еще одной актуальной темой для обсуждения стал
"У меня, честно говоря, не укладывается в голове решение Дональда по Иерусалиму. Может, за этим что-то кроется, чего мы еще не видим. Но решение, с первого взгляда, кажется несколько странным. Нельзя разрушать мир, который достался на этом клочке земли такой трудной работой", — отметил президент Беларуси.
Заявления президента Беларуси Александра Лукашенко слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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