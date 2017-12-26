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В Минске водитель со смертельной дозой алкоголя сбил женщину на пешеходном переходе

27.12.2017 12:28 — Разное | Tut.by  
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ДТП произошло на улице Селицкого в Минске вечером 26 декабря. Пьяный водитель сбил женщину на переходном переходе. Возбуждено уголовное дело, об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.


По данным следствия, 30-летний житель Минска, управляя автомобилем Mitsubishi Carisma, двигался по улице Селицкого со стороны улицы Бачило. Возле дома номер 33 совершил наезд на переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 59-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в больницу. 

В крови водителя обнаружили 2,66 промилле алкоголя. Его задержали. 

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 (нарушение ПДД лицом, управляющим ТС в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК. 

 
Теги: Минск
 
 
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В крови водителя обнаружили 2,66 промилле алкоголя. Это в восемь раз превышает предельно допустимую норму.

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