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Белорусская молодежная сборная разгромно проиграла Швеции
Команда Юрия Файкова проиграла шведам в первом матче на чемпионате мира в американском Баффало со счетом 1:6.
Матч состоялся вечером 26 декабря.
До середины второго периода счет был равным – 1:1 (шайба Егора Шаранговича на 15-й минуте), однако после этого шведские хоккеисты ожидаемо победили.
Следующий матч 27 декабря белорусы сыграют с командой Швейцарии.
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Команда Юрия Файкова проиграла шведам в первом матче на чемпионате мира в американском Баффало со счетом 1:6. Матч состоялся вечером 26 декабря.
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