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Белорусская молодежная сборная разгромно проиграла Швеции

27.12.2017 12:38 — Разное | БДГ  
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Команда Юрия Файкова проиграла шведам в первом матче на чемпионате мира в американском Баффало со счетом 1:6.

Матч состоялся вечером 26 декабря.

До середины второго периода счет был равным – 1:1 (шайба Егора Шаранговича на 15-й минуте), однако после этого шведские хоккеисты ожидаемо победили.  

Следующий матч 27 декабря белорусы сыграют с командой Швейцарии.

Фото: hockey.by

 
 
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Команда Юрия Файкова проиграла шведам в первом матче на чемпионате мира в американском Баффало со счетом 1:6. Матч состоялся вечером 26 декабря.

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