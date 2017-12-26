Белорусская молодежная сборная разгромно проиграла Швеции

Команда Юрия Файкова проиграла шведам в первом матче на чемпионате мира в американском Баффало со счетом 1:6.

Матч состоялся вечером 26 декабря.

До середины второго периода счет был равным – 1:1 (шайба Егора Шаранговича на 15-й минуте), однако после этого шведские хоккеисты ожидаемо победили.

Следующий матч 27 декабря белорусы сыграют с командой Швейцарии.