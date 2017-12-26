Нацгвардия Украины испытала новый броневик на базе пикапа Ford

Опытный образец был передан украинским военным ОАО "Украинская бронетехника", где он и был разработан. За основу был взят рамный пикап Ford F-550, в октябре броневик был впервые представлен на выставке вооружений в Киеве.

Вес бронированной машины составляет девять тонн, автомобиль приводится в движение силовым агрегатом Power Stroke и автоматической трансмиссией, как и у оригинального пикапа. Максимальная скорость заявлена на уровне 120 километров в час.

МВД Украины отмечает, что новинка выгодно отличается от своего старшего "брата" под названием "Варта" компактными размерами и различными дополнительными опциями для комфорта и безопасности экипажа.