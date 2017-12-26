УВД: в соцсетях чаще взламывают страницы декретниц

У шестерых жителей Октябрьского района Гродно были взломаны страницы социальной сети "В контакте". Все это произошло только за прошедшие длинные выходные на католическое Рождество. Злоумышленники от лица владельцев аккаунтов писали их знакомым сообщения с просьбами о переводе денег и предоставлении реквизитов банковских карточек.



© Pixabay Минчанке за взлом аккаунтов возлюбленного грозит уголовный срок

"Позже, получив необходимые данные, злоумышленники похитили с банковских карт доверчивых пользователей деньги. Именно за последние три дня так было снято в общей сумме 800 рублей. Прослеживается тенденция, что взламываются страницы преимущественно девушек, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком", — рассказал Базыленко.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по статьям: "Хищение путем использования компьютерной техники" и "Несанкционированный доступ к компьютерной информации".

Не все граждане понимают, какие данные нельзя разглашать и, думая, что пишет "свой" человек, сообщают всю информацию. За год только на территории Октябрьского района Гродно произошло 24 таких преступления. Два из них раскрыто.

УВД Гродненского облисполкома напоминает, что защитить себя от подобного обмана в соцсетях достаточно просто: стоит задать собеседнику вопрос, ответ на который знаете только вы или он, или созвониться напрямую с тем, кто просит реквизиты или деньги.

Комментарий официального представителя УВД Гродненского облисполкома Максима Базыленко слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.