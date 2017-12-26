Водителя-нелегала, который работал по приложению сервиса заказа такси MAXIM , наказали штрафом за незаконную предпринимательскую деятельность и конфисковали доход, сообщили TUT.BY в инспекции по налогам и сборам по Брестской области.





Сотрудники налоговой установили, что мужчина незаконно перевозил пассажиров и принимал заказы через приложение «MAXIM». По результатам проверки ему доначислили единый налог в размере 110,4 рубля, на автомобиль наложили арест и составили протокол за незарегистрированную предпринимательскую деятельность. Суд признал его виновным и назначил 50 базовых величин (1150 рублей) штрафа с конфискацией дохода.

Как отметили в налоговой, в Брестской области «таксисты» с приложением MAXIM работают в Бресте и Барановичах.

«Налоговыми органами установлено более 70 фактов нарушения действующего законодательства с использованием приложения „TAXI MAXIM“, доначислено налогов (штрафов) на сумму, превышающую 7000 рублей, наложен арест на 13 автомобилей физических лиц», — сообщили в пресс-центре.

Как показали налоговые проверки, водителями сервиса заказа такси MAXIM выступают физлица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей и не являющиеся наемными работниками.

«Граждане, желающие подзаработать, становятся участниками незарегистрированной предпринимательской деятельности и подпадают тем самым под действие статьи 12.7 „Незаконная предпринимательская деятельность“ Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях», — добавили в пресс-центре.

Напомним, помимо налоговой, к сервису заказа такси MAXIM есть претензии у транспортной инспекции и легальных перевозчиков. Последних, в частности, беспокоит то, что «нелегал» не обязан покупать страховку на пассажиров, проходить дважды в год техосмотр, платить налоги и нести другие затраты, что позволяет им ставить цену ниже среднерыночной и таким образом переманивать клиентов.