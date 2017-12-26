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В Бресте оштрафовали водителя-нелегала сервиса заказа такси "Maxim"
Водителя-нелегала, который работал по приложению
Сотрудники налоговой установили, что мужчина незаконно перевозил пассажиров и принимал заказы через приложение «MAXIM». По результатам проверки ему доначислили единый налог в размере 110,4 рубля, на автомобиль наложили арест и составили протокол за незарегистрированную предпринимательскую деятельность. Суд признал его виновным и назначил 50 базовых величин (1150 рублей) штрафа с конфискацией дохода.
Как отметили в налоговой, в Брестской области «таксисты» с приложением MAXIM работают в Бресте и Барановичах.
«Налоговыми органами установлено более 70 фактов нарушения действующего законодательства с использованием приложения „TAXI MAXIM“, доначислено налогов (штрафов) на сумму, превышающую 7000 рублей, наложен арест на 13 автомобилей физических лиц», — сообщили в пресс-центре.
Как показали налоговые проверки, водителями сервиса заказа такси MAXIM выступают физлица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей и не являющиеся наемными работниками.
«Граждане, желающие подзаработать, становятся участниками незарегистрированной предпринимательской деятельности и подпадают тем самым под действие статьи 12.7 „Незаконная предпринимательская деятельность“ Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях», — добавили в пресс-центре.
Напомним, помимо налоговой, к сервису заказа такси MAXIM есть претензии у транспортной инспекции и легальных перевозчиков. Последних, в частности, беспокоит то, что «нелегал» не обязан покупать страховку на пассажиров, проходить дважды в год техосмотр, платить налоги и нести другие затраты, что позволяет им ставить цену ниже среднерыночной и таким образом переманивать клиентов.
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Как показали налоговые проверки, водителями сервиса заказа такси MAXIM выступают физлица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей и не...
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