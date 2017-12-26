Первый в истории ангольский спутник после запуска с Байконура перестал выходить на связь

Первый ангольский космический спутник «Angosat-1» перестал выходить на связь после запуска, который состоялся вечером 26 декабря. Об этом со ссылкой на неназванный источник на космодроме Байконур, откуда произвели запуск, сообщает «Meduza» со ссылкой на «Интерфакс».

«После отделения от разгонного блока „Фрегат“ спутник вышел на связь, но впоследствии связь с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала», — рассказал собеседник агентства. Он предположил, что причиной неполадок мог стать отказ передатчика, бортового компьютера или аккумуляторов.

#Ангосат : видео пуска ракеты-носителя «Зенит-2SБ» с разгонным блоком «Фрегат-СБ» и космическим аппаратом «Ангосат» 26 декабря 2017 года в 22:00 мск. pic.twitter.com/8M8a6M0vN6 — РОСКОСМОС (@roscosmos) 27 декабря 2017 г.

Старт «Angosat-1» был одновременно запуском последней изготовленной ракеты-носителя «Зенит», производство которых возобновили только в 2017 году. Это также был первый запуск российской частной компании S7 Space.

«Angosat-1» — спутник связи, который был выведен на геостационарную орбиту. Его разработала космическая корпорация «Энергия».