ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первый в истории ангольский спутник после запуска с Байконура перестал выходить на связь

27.12.2017 13:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Первый ангольский космический спутник «Angosat-1» перестал выходить на связь после запуска, который состоялся вечером 26 декабря. Об этом со ссылкой на неназванный источник на космодроме Байконур, откуда произвели запуск, сообщает «Meduza» со ссылкой на «Интерфакс».

«После отделения от разгонного блока „Фрегат“ спутник вышел на связь, но впоследствии связь с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала», — рассказал собеседник агентства. Он предположил, что причиной неполадок мог стать отказ передатчика, бортового компьютера или аккумуляторов.

Старт «Angosat-1» был одновременно запуском последней изготовленной ракеты-носителя «Зенит», производство которых возобновили только в 2017 году. Это также был первый запуск российской частной компании S7 Space.

«Angosat-1» — спутник связи, который был выведен на геостационарную орбиту. Его разработала космическая корпорация «Энергия».

Читайте также:

Скончался конструктор подводной лодки «Курск»

 
 
Ссылка на источник 122
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"После отделения от разгонного блока "Фрегат" спутник вышел на связь, но впоследствии связь с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Бывший наставник минского "Динамо" удостоился награды лучшему тренеру Гданьска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика