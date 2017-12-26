Бывший наставник минского «Динамо» и юношеской сборной Беларуси Андрей Ковалев, который нынче тренирует польскую «Автоматику», признан одним из лучших тренеров Гданьска в 2017 году, сообщает официальный сайт «Автоматики».



Андрей Ковалев — второй слева. Фото с сайта pkh2014.pl

Приз Андрею Ковалеву был вручен на гала-вечере в Гданьске. Организаторы оценили вклад белорусского тренера в прогресс команды, имеющей один из самых низких бюджетов в польской хоккейной лиге.

По ходу прошлого сезона Андрей Ковалев принял команду, находившуюся на дне турнирной таблицы и сохранил прописку в элитном дивизионе. В нынешнем сезоне «Автоматика» закрепилась в середине таблицы.

На сцене во время вручения наград Андрей Ковалев стоял рядом с Марцином Волошем (Гданьский клуб таэквондо) и Петром Булиньским (гребля).

— Рады, что на гала-вечере наш клуб был представлен в трех категориях. Это результат напряженной работы и самоотверженности многих людей. В командных видах спорта трудно выделять людей. Тем более, что в первую очередь мы фокусируемся на игре всей команды. Безусловно, молодые игроки, которые сегодня были отмечены, работая под руководством одного из лучших тренеров Польской хоккейной лиги имеют все возможности для дальнейшего развития, чтобы в удостаиваться подобных наград и в будущем. Надеюсь, что в последующие годы так и будет, потому что теперь, благодаря стараниям всей команды, мы стали самым большим сюрпризом в польской хоккейной лиге. Также стоит подчеркнуть, что наш титульный спонсор MH Automatyka был среди тех, кто получил награду второй год подряд, что редко встречается среди средних предприятий, — сказал вице-президент хоккейного клуба Аркадиуш Брюлиньски.

Отметим, что в польской хоккейной лиге работает также белорусский специалист Андрей Гусов. Бывший наставник минского «Керамина» и солигорского «Шахтера» летом возглавил «Тыхы», который под его руководством лидирует в чемпионате Польши.