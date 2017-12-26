Суперзарплаты. В России впервые раскрыли доходы министров

Минфин России впервые раскрыл зарплаты министров. Самые высокие зарплаты — у министров финансово-экономического блока. Но жалованье министров обороны и внутренних дел не раскрывается.



Фото: Reuters

Минфин России в составе своих открытых данных впервые опубликовал среднемесячные зарплаты в федеральных государственных органах, в том числе раскрыл зарплаты большинства министров. Данные охватывают период 2016 года.

В 2017 году зарплаты чиновников не индексировались, хотя средние зарплаты все равно могли увеличиться — например, потому, что ведомствам разрешено в ограниченном масштабе использовать зарплатный фонд по вакантным должностям для дополнительных выплат работникам.

Данные раскрыты в разрезе органов власти и включают информацию о зарплатах работников, замещающих государственные должности. ​Согласно указу президента 1995 года, к лицам, замещающим государственные должности, относятся президент, председатель правительства и его заместители, федеральные министры. Кроме того, к госдолжностям причисляются председатели Госдумы и Совфеда, депутаты и сенаторы, руководитель Счетной палаты и ее аудиторы, федеральные судьи и председатели высших судов.

В министерствах только одно лицо замещает государственную должность — сам министр, следует из текста указа. Это же подтвердили РБК два источника в федеральных министерствах, а заместители министров оформляются как государственные гражданские служащие. Исходя из этого, данные Минфина фактически раскрывают среднемесячную зарплату каждого из министров. Министры в ежегодных декларациях публикуют свои доходы, но не зарплаты.

Суперзарплаты

Самая высокая зарплата в 2016 году была у министра финансов — 1,73 млн российских рублей (59,3 тысячи белорусских рублей) в месяц, следует из данных Минфина. Исходя из антикоррупционной декларации Антона Силуанова, на зарплату пришлось 22% его дохода за 2016 год. В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев назвал Минфин «суперведомством», которое сумело взять под контроль бюджетный дефицит в период низких цен на нефть. Пресс-служба Минфина отказалась от комментариев.

На полмиллиона меньше получали министр экономического развития и министр энергетики — 1,27 млн и 1,16 млн российских рублей соответственно (43,5 тысячи и 39,8 тысячи белорусских рублей). До середины ноября отчетного, 2016 года должность министра экономического развития занимал Алексей Улюкаев, недавно осужденный за взятку.

Чуть меньше миллиона в прошлом году получали глава МЧС (954 тысячи российских рублей, или 37,2 тысячи белорусских рублей) и министр промышленности и торговли (921 тысяча российских рублей, или 31,6 тысячи белорусских рублей). В десятку федеральных министров с самыми высокими зарплатами также попали министры юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования (диапазон — от 497 до 634 тысяч российских рублей, или от 17 до 21,7 тысячи белорусских рублей).

В открытых данных Минфина нет информации по зарплатам в Минобороны и МВД, как и в секретных службах ФСБ и СВР. Также нет информации о зарплате президента России.

В показатели средних зарплат, раскрытые Минфином, включены выплаты, «не входящие в состав денежного содержания». Зарплаты большинства министров (а также вице-премьеров) состоят из фиксированного денежного вознаграждения и ежемесячных и ежеквартальных денежных поощрений, которые устанавливаются президентом России (для каждого чиновника индивидуально), следует из президентского указа 2013 года.

Правительство, судьи, депутаты

Среднемесячная зарплата чиновников правительства России, находящихся на государственных должностях, составила в 2016 году 693 тысячи российских рублей (23,8 тысячи белорусских рублей). К ним относятся председатель правительства и его заместители (сейчас это всего десять человек).

Средняя зарплата главы Счетной палаты, ее заместителя и всех аудиторов составила 668,8 тысячи российских рублей, или 22,9 тысячи белорусских рублей (14 человек). Также высокими зарплатами (615 тысячи российских рублей, или 21,1 тысячи белорусских рублей) могут похвастаться в Конституционном суде (председатель, его заместитель и судьи — всего 16 человек). Зарплаты депутатов Госдумы в прошлом году составили 420 тысяч российских рублей (14,4 тысячи белорусских рублей), а сенаторов — 385 тысяч российских рублей (13,2 тысячи белорусских рублей).

Средняя зарплата среди всех федеральных чиновников составила в 2016 году 116 тысяч российских рублей (почти 4 тысячи белорусских рублей), следует из данных Росстата. Оклады госслужащих не индексировались четыре года из-за экономической ситуации в стране. Но с 1 января 2018 года оклады чиновников, в том числе замещающих госдолжности, впервые за несколько лет будут проиндексированы на 4%.

Минфин также опубликовал данные о командировочных расходах федеральных органов и расходах на содержание служебных автомобилей. Так, дороже всего обходятся командировки сотрудников центрального аппарата правительства: при зарубежных поездках их суточные составляют 270 тысяч российских рублей (9,3 тысячи белорусских рублей), а на проезд и проживание выделяется еще 700 тысяч российских рублей (24 тысячи белорусских рублей). Суммы, выделяемые на аналогичные потребности сотрудников МИД, в разы меньше. В зарубежных поездках дипломаты получают 147 тысяч российских рублей (5 тысяч белорусских рублей) в сутки, а на их проживание выделяется 52 тысячи российских рублей (1,8 тысячи белорусских рублей).

Зарплаты президента и премьер-министра в последние годы не публикуются. Но в 2002 году денежное вознаграждение президента было установлено в размере 63 тысячи российских рублей (2,2 тысячи белорусских рублей), главы правительства — 50,4 тысячи российских рублей (1,7 тысячи белорусских рублей), а после этого повышалось девять раз — в общей сложности в 11,3 раза, следует из информации системы «Гарант», — соответственно до 713 тысяч и 570 тысяч рублей (до 24,5 тысячи и 19,5 тысячи белорусских рублей). Правда, с марта 2015-го по конец 2018 года президенту и премьер-министру денежное вознаграждение выплачивается с уменьшением на 10% (таково было решение Владимира Путина), то есть сейчас оно составляет 641,7 тысячи и 513 тысяч российских рублей в месяц (22 тысячи и 17,6 тысячи белорусских рублей).