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Белорусам предлагают обсудить изменения "дорожного налога"
В Беларуси
Как удалось узнать АUTO.TUT.BY, предлагается несколько вариантов изменения «госпошлины»: от «ничего не менять, потому что все привыкли платить госпошлину при прохождении техосмотра» до «вообще все отменить и финансировать дороги по остаточному принципу».
Рассматриваются также способы добровольной уплаты госпошлины с выбором периода оплаты: год, полугодие, квартал, месяц. В этом случае контроль оплаты «дорожного сбора» предлагают ужесточить, ввести высокие штрафы и контролировать ее оплату через камеры фото- и видеофиксации.
Еще один вариант — ввести госпошлину в состав цены на топливо. Мол, пусть цена и вырастет на 6−8%, но зато будет справедливо — больше ездишь, больше платишь.
Отметим, что с 1 января 2018 года механизм уплаты «дорожного налога» все же изменится: у автомобилистов появится возможность перенести отметку о пройденном техосмотре при покупке авто.
Голосуйте за предложенный вариант или предлагайте свой.
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Вариантов для обсуждения несколько. Какой из них выберут автомобилисты?
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