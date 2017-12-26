В Беларуси идет работа над проектом указа по изменению системы взимания государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. В распоряжение АUTO.TUT.BY попал документ, в котором отражены варианты взимания госпошлины с автомобилистов, которые сейчас рассматриваются.





Как удалось узнать АUTO.TUT.BY, предлагается несколько вариантов изменения «госпошлины»: от «ничего не менять, потому что все привыкли платить госпошлину при прохождении техосмотра» до «вообще все отменить и финансировать дороги по остаточному принципу».

Рассматриваются также способы добровольной уплаты госпошлины с выбором периода оплаты: год, полугодие, квартал, месяц. В этом случае контроль оплаты «дорожного сбора» предлагают ужесточить, ввести высокие штрафы и контролировать ее оплату через камеры фото- и видеофиксации.

Еще один вариант — ввести госпошлину в состав цены на топливо. Мол, пусть цена и вырастет на 6−8%, но зато будет справедливо — больше ездишь, больше платишь.

Отметим, что с 1 января 2018 года механизм уплаты «дорожного налога» все же изменится: у автомобилистов появится возможность перенести отметку о пройденном техосмотре при покупке авто.

По данным УП «Белтехосмотр» , за 11 месяцев 2017 года на техосмотр прибыли 1 253 118 автомобилей. Это треть всех зарегистрированных автомобилей в Беларуси, включая личный и коммерческий автотранспорт.

Голосуйте за предложенный вариант или предлагайте свой.

ОПРОС Какой из вариантов совершенствования системы взимания "дорожного налога" вам кажется наилучшим? Оставить все как есть. Все привыкли платить пошлину при прохождении техосмотра 1% Привязать госпошлину к цене на топливо 68% Отвязать пошлину от техосмотра и сделать ее добровольной. Но ужесточить контроль за ее оплатой 8% Вообще отменить пошлину и ремонтировать дороги по принципу "сколько денег осталось, на те и ремонтируйте" 23% Ваш вариант ответа 0% 1 342 голоса