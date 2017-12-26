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Белорусам предлагают обсудить изменения "дорожного налога"

27.12.2017 12:57 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси идет работа над проектом указа по изменению системы взимания государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. В распоряжение АUTO.TUT.BY попал документ, в котором отражены варианты взимания госпошлины с автомобилистов, которые сейчас рассматриваются.


Как удалось узнать АUTO.TUT.BY, предлагается несколько вариантов изменения «госпошлины»: от «ничего не менять, потому что все привыкли платить госпошлину при прохождении техосмотра» до «вообще все отменить и финансировать дороги по остаточному принципу».

Рассматриваются также способы добровольной уплаты госпошлины с выбором периода оплаты: год, полугодие, квартал, месяц. В этом случае контроль оплаты «дорожного сбора» предлагают ужесточить, ввести высокие штрафы и контролировать ее оплату через камеры фото- и видеофиксации.

Еще один вариант — ввести госпошлину в состав цены на топливо. Мол, пусть цена и вырастет на 6−8%, но зато будет справедливо — больше ездишь, больше платишь.

Отметим, что с 1 января 2018 года механизм уплаты «дорожного налога» все же изменится: у автомобилистов появится возможность перенести отметку о пройденном техосмотре при покупке авто.

По данным УП «Белтехосмотр», за 11 месяцев 2017 года на техосмотр прибыли 1 253 118 автомобилей. Это треть всех зарегистрированных автомобилей в Беларуси, включая личный и коммерческий автотранспорт.

Голосуйте за предложенный вариант или предлагайте свой.

ОПРОС

Какой из вариантов совершенствования системы взимания "дорожного налога" вам кажется наилучшим?

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0%
1 342 голоса
 
 
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