Видеомост к Международному дню кино

Международный день кино — праздник профессионалов и любителей кино по всему миру отмечается ежегодно 28 декабря. О состоянии кинематографа в странах СНГ, об успехах и трудностях, с которыми сталкиваются отечественные режиссеры и актеры, расскажут участники:

В Минске:

заслуженный деятель искусств Беларуси, лауреат государственной премии СССР, режиссер, продюсер Вячеслав НИКИФОРОВ.

В Бишкеке:

режиссер Арым Кубат АКТАН.

В Кишиневе:

режиссер, сценарист Николай ГИБУ.

В Таллинне:

писатель, драматург, член Международной ассоциации театральных критиков Фипресси Борис ТУХ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 28 декабря, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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E-mail: p.antonov@sputniknews.com ;

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