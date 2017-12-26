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Видеомост к Международному дню кино

27.12.2017 13:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Международный день кино — праздник профессионалов и любителей кино по всему миру отмечается ежегодно 28 декабря. О состоянии кинематографа в странах СНГ, об успехах и трудностях, с которыми сталкиваются отечественные режиссеры и актеры, расскажут участники:

В Минске:

  • заслуженный деятель искусств Беларуси, лауреат государственной премии СССР, режиссер, продюсер Вячеслав НИКИФОРОВ.

В Бишкеке:

  • режиссер Арым Кубат АКТАН.

В Кишиневе:

  • режиссер, сценарист Николай ГИБУ.

В Таллинне:

  • писатель, драматург, член Международной ассоциации театральных критиков Фипресси Борис ТУХ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 28 декабря, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.:  +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В четверг, 28 декабря, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Минск - Бишкек - Кишинев - Таллинн, приуроченный к Международному дню кино.

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