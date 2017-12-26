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Видеомост к Международному дню кино
27.12.2017 13:12 — Разное | Sputnik Беларусь
Международный день кино — праздник профессионалов и любителей кино по всему миру отмечается ежегодно 28 декабря. О состоянии кинематографа в странах СНГ, об успехах и трудностях, с которыми сталкиваются отечественные режиссеры и актеры, расскажут участники:
В Минске:
В Бишкеке:
В Кишиневе:
В Таллинне:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 28 декабря, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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E-mail:
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В четверг, 28 декабря, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Минск - Бишкек - Кишинев - Таллинн, приуроченный к Международному дню кино.
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