ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сколько белорусов превышает льготные тарифы на электричество

27.12.2017 13:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси почти каждый шестой абонент — 17,7% — превысили в январе-ноябре льготные тарифы на электроэнергию, сообщили в Минэнерго. Остальные потребители «вписались» в лимиты, поэтому оплачивали электроэнергию по субсидируемым государством ценам.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта progorod11.ru

Больше всего тех, кто укладывался в январе-ноябре в льготные тарифы, было среди жильцов домов и квартир, в которых отсутствует централизованное газоснабжение, горячее водоснабжение и электроплиты (95,1%). Среди потребителей, которые проживают в оборудованных электроплитами квартирах и домах, этот показатель составляет 86,8%, а в не оборудованном электроплитами жилье — 78,6%, сообщили в «Минэнерго».

За январь-ноябрь потребителям республики отпущено электрической и тепловой энергии на сумму 7 543,8 миллиона рублей, уровень оплаты составил 98,9%. Задолженность потребителей за поставленную им энергию по состоянию на 1 декабря составила 951,5 миллиона рублей.

Некоторые организации не обеспечили полную оплату отпущенной им энергии. Уровень оплаты составил: по организациям Минсельхозпрода — 96,7%, концернов «Беллесбумпром» — 94,4% и «Белгоспищепром» — 99,5%, Белкоопсоюза — 99,2%, Национальной академии наук Беларуси — 98,5%.

Организациями коммунальной формы собственности за 11 месяцев 100-процентный уровень оплаты за отпущенную энергию обеспечен только по Минску. По Брестской области уровень оплаты составил 98,4%, по Витебской области — 90,5%, по Гомельской области — 89,9%, по Гродненской области — 97,0%, по Минской области — 83,9%, по Могилевской области — 94,3%.

Читайте также
Министр энергетики — о том, сколько белорусы платят за электричество и когда выйдут на полный тариф
В Минэнерго сравнили тарифы на электроэнергию и газоснабжение в Беларуси и соседних странах
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 120
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше всего тех, кто укладывается в льготные тарифы, было среди жильцов домов и квартир, в которых отсутствует централизованное газоснабжение.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белоруска признана лучшей спортсменкой года в женской борьбе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика