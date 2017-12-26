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В Слуцке таксистка не нашла место на парковке и облила краской авто соседей. Возбуждено уголовное дело

27.12.2017 13:37 — Разное | Tut.by  
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В конце ноября таксистка из Слуцка не нашла место на парковке у дома и облила краской авто соседей, пишет «Кур'ер». 27 декабря стало известно, что на женщину завели уголовное дело по статье «Хулиганство».


Фото: Слуцкий кур’ер

Инцидент произошел в ночь на 25 ноября в Слуцке. Женщина посчитала, что ее соседи паркуются так, что создают неудобства для других водителей и облила два автомобиля краской. По ее словам, возле дома № 19 по улице Гагарина в Слуцке не предусмотрена стоянка, так как дом строился сорок лет назад. В конце него — тупик, проехать нельзя. Дорога, которая есть, предусмотрена для кратковременной остановки авто: «скорой», милиции, пожарной, выгрузки/загрузки вещей.

— Три месяца назад владельцы двух машин решили, что место перед подъездом — это их собственная территория. Я неоднократно заводила разговор с соседями по поводу того, как они паркуют свои машины. В ответ слышала от соседки: «Где хочу, там и ставлю», — отметила собеседница. — Считаю, что эту ситуацию можно было бы решить человеческим отношением друг к другу. Половина нашего подъезда паркуется на стоянке за домом, потому что люди понимают, что в нашем дворе это неудобно.

Женщина повредила два авто — Renault и Ford, общая сумма ущерба составила 500 рублей.

 
 
Ссылка на источник 101
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Женщина повредила два авто - Renault и Ford, общая сумма ущерба составила 500 рублей.

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