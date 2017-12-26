ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белоруска признана лучшей спортсменкой года в женской борьбе

27.12.2017 13:18 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Белоруска признана лучшей спортсменкой года в женской борьбе

фото: progomel.by

Международная федерация борьбы назвала Ванессу Колодинскую признана лучшей спортсменкой 2017 года в борьбе женской.

Как сообщили в Минспорта, в борьбе вольной лучшим признан Джордан Барроуз (США), в борьбе греко-римской – Франк Штёблер (Германия). 

В 2017 году Ванесса Колодинская завоевала золотую награду чемпионата мира по спортивной борьбе в Париже, став двукратной чемпионкой мира (в первый раз главный приз мирового первенства Ванесса завоевала в 2012 году). 

В текущем сезоне она также заняла первое место на чемпионате Европы в Сербии. 

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международная федерация борьбы назвала Ванессу Колодинскую признана лучшей спортсменкой 2017 года в борьбе женской.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Глава КГК: С либерализацией контрольной деятельности нельзя допустить хаоса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика