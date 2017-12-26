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Белоруска признана лучшей спортсменкой года в женской борьбе
27.12.2017 13:18 — Разное | Ежедневник
фото: progomel.by
Международная федерация борьбы назвала Ванессу Колодинскую признана лучшей спортсменкой 2017 года в борьбе женской.
Как сообщили в Минспорта, в борьбе вольной лучшим признан Джордан Барроуз (США), в борьбе греко-римской – Франк Штёблер (Германия).
В 2017 году Ванесса Колодинская завоевала золотую награду чемпионата мира по спортивной борьбе в Париже, став двукратной чемпионкой мира (в первый раз главный приз мирового первенства Ванесса завоевала в 2012 году).
В текущем сезоне она также заняла первое место на чемпионате Европы в Сербии.
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Международная федерация борьбы назвала Ванессу Колодинскую признана лучшей спортсменкой 2017 года в борьбе женской.
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