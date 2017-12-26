Глава КГК: С либерализацией контрольной деятельности нельзя допустить хаоса

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Ослабление контрольной нагрузки на субъекты хозяйствования не приведет к всплеску нарушений законодательства с их стороны, считает Леонид Анфимов.

Убежденность в этом высказал сегодня журналистам председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов перед первым заседанием Межведомственного совета по контрольной (надзорной) деятельности, передает БЕЛТА .

Более жесткие требования к проведению проверок и спрос с контролирующих органов не отменяют их обязательств по защите потребителя и государства от недобросовестных поставщиков товаров и услуг. "С либерализацией контрольной деятельности нельзя допустить хаоса. Поэтому субъекты хозяйствования, чья деятельность имеет потенциальный риск, останутся в поле зрения контролирующих и надзорных органов", - отметил Леонид Анфимов.

Он подчеркнул, что вместо проверок надзор может быть обеспечен с помощью иных форм работы. "Рейдовые мероприятия технологического, поверочного, технического характера будут обязательно проводиться. Я не думаю, что с ослаблением контрольной нагрузки на предприятия будет всплеск нарушений законодательства", - сказал глава КГК.

Межведомственный совет по контрольной (надзорной) деятельности образован при КГК в соответствии с указом №376 "О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности". Председателем этого коллегиального органа является Леонид Анфимов, в состав вошли представители Комитета госконтроля, Генпрокуратуры, ряда министерств и госорганов, а также бизнес-сообщества. Среди основных задач совета - анализ состояния контрольной (надзорной) деятельности и разработка предложений по повышению ее эффективности, снижение проверочной нагрузки на субъекты хозяйствования, внедрение передового зарубежного опыта в этой сфере.

"Главная задача совета в том, чтобы принятые документы по раскрепощению деловой инициативы не обросли подзаконными актами, рекомендациями, разъяснениями, толкованиями и прочим, что полностью исказит суть указа №376. Наша функция - не допустить этого", - подчеркнул Леонид Анфимов