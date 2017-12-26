ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава КГК: С либерализацией контрольной деятельности нельзя допустить хаоса

27.12.2017 13:13 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Глава КГК: С либерализацией контрольной деятельности нельзя допустить хаоса

фото: sb.by

Ослабление контрольной нагрузки на субъекты хозяйствования не приведет к всплеску нарушений законодательства с их стороны, считает Леонид Анфимов.

Убежденность в этом высказал сегодня журналистам председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов перед первым заседанием Межведомственного совета по контрольной (надзорной) деятельности, передает БЕЛТА.

Более жесткие требования к проведению проверок и спрос с контролирующих органов не отменяют их обязательств по защите потребителя и государства от недобросовестных поставщиков товаров и услуг. "С либерализацией контрольной деятельности нельзя допустить хаоса. Поэтому субъекты хозяйствования, чья деятельность имеет потенциальный риск, останутся в поле зрения контролирующих и надзорных органов", - отметил Леонид Анфимов.

Он подчеркнул, что вместо проверок надзор может быть обеспечен с помощью иных форм работы. "Рейдовые мероприятия технологического, поверочного, технического характера будут обязательно проводиться. Я не думаю, что с ослаблением контрольной нагрузки на предприятия будет всплеск нарушений законодательства", - сказал глава КГК.

Межведомственный совет по контрольной (надзорной) деятельности образован при КГК в соответствии с указом №376 "О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности". Председателем этого коллегиального органа является Леонид Анфимов, в состав вошли представители Комитета госконтроля, Генпрокуратуры, ряда министерств и госорганов, а также бизнес-сообщества. Среди основных задач совета - анализ состояния контрольной (надзорной) деятельности и разработка предложений по повышению ее эффективности, снижение проверочной нагрузки на субъекты хозяйствования, внедрение передового зарубежного опыта в этой сфере.

"Главная задача совета в том, чтобы принятые документы по раскрепощению деловой инициативы не обросли подзаконными актами, рекомендациями, разъяснениями, толкованиями и прочим, что полностью исказит суть указа №376. Наша функция - не допустить этого", - подчеркнул Леонид Анфимов

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ослабление контрольной нагрузки на субъекты хозяйствования не приведет к всплеску нарушений законодательства с их стороны, считает Леонид Анфимов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Видеомост к Международному дню кино
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика