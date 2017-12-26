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Около 800 рублей похищено из соцсетей у жителей Гродно
Страницы «ВКонтакте» у шести жителей Гродно были взломаны злоумышленниками, которые выманили у владельцев аккаунтов реквизиты банковских карт и похитили с них порядка 800 рублей.
Инцидент случился на рождественских выходных. Мошенники от имени администрации соцсети требовали от доверчивых белорусов деньги.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Хищение путем использования компьютерной техники» и «Несанкционированный доступ к компьютерной информации»
По словам замначальника Октябрьского РОВД Гродно Николая Сазона, на подобные ловушки попадаются чаще всего молодые мамы, находящиеся в декретном отпуске.
Сазон отметил, что раскрываемость таких преступлений очень низкая - всего 8%. За год на территории Октябрьского района Гродно произошло 24 кражи с банковских карточек, а раскрыть удалось лишь два из них,
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Страницы «ВКонтакте» у шести жителей Гродно были взломаны злоумышленниками, которые выманили у владельцев аккаунтов реквизиты банковских карт и похитили с них...
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