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Около 800 рублей похищено из соцсетей у жителей Гродно

27.12.2017 13:52 — Разное | БДГ  
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Страницы «ВКонтакте» у шести жителей Гродно были взломаны злоумышленниками, которые выманили у владельцев аккаунтов реквизиты банковских карт и похитили с них порядка 800 рублей.

Инцидент случился на рождественских выходных. Мошенники от имени администрации соцсети требовали от доверчивых белорусов деньги.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Хищение путем использования компьютерной техники» и «Несанкционированный доступ к компьютерной информации»

По словам замначальника Октябрьского РОВД Гродно Николая Сазона, на подобные ловушки попадаются чаще всего молодые мамы, находящиеся в декретном отпуске.

Сазон отметил, что раскрываемость таких преступлений очень низкая - всего 8%. За год на территории Октябрьского района Гродно произошло 24 кражи с банковских карточек, а раскрыть удалось лишь два из них, пишет grodno24.com.

 
Теги: Гродно
 
 
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Страницы «ВКонтакте» у шести жителей Гродно были взломаны злоумышленниками, которые выманили у владельцев аккаунтов реквизиты банковских карт и похитили с них...

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