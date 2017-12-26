Около 800 рублей похищено из соцсетей у жителей Гродно

Страницы «ВКонтакте» у шести жителей Гродно были взломаны злоумышленниками, которые выманили у владельцев аккаунтов реквизиты банковских карт и похитили с них порядка 800 рублей.

Инцидент случился на рождественских выходных. Мошенники от имени администрации соцсети требовали от доверчивых белорусов деньги.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Хищение путем использования компьютерной техники» и «Несанкционированный доступ к компьютерной информации»

По словам замначальника Октябрьского РОВД Гродно Николая Сазона, на подобные ловушки попадаются чаще всего молодые мамы, находящиеся в декретном отпуске.