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Белорусский хоккеист заключил контракт с "Адмиралом"

27.12.2017 14:00 — Разное | Tut.by  
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Владивостокский «Адмирал» в последний день дозаявок заключил двусторонний контракт с белорусским нападающим Никитой Феоктистовым. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт КХЛ.

Прежде 27-летний форвард никогда не играл в КХЛ, хотя в сезоне-2010/11 и был заявлен за минское «Динамо» в Кубке Гагарина.

Нынешний сезон Никита Феоктистов начинал в тюменском «Рубине» из ВХЛ, где сыграл в 13 матчах и набрал 7 (1+6) результативных очков.

13 ноября в поединке с «Динамо» из Санкт-Петербурга Феоктистов получил травму, из-за которой не играл полтора месяца.

Три предыдущих сезона Никита Феоктистов играл в белорусской экстралиге за «Динамо-Молодечно», причем в прошлом сезоне с 46 (13+33) очками в 41 встрече стал лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате.

Ранее воспитанник гродненского хоккея выступал также за местные «Неман-2» и «Неман» в чемпионате Беларуси, за «Минские зубры» и питерский СКА-1946 в МХЛ, красноярский «Сокол» в ВХЛ и за «Альберт Леа Тандер» в заокеанской лиге NAHL.

Владивостокский «Адмирал» с 45 очками в 45 матчах занимает 12-е место среди 14 команд Восточной конференции КХЛ. Отставание от зоны плей-офф — 21 очко. Главным тренером «Адмирала» на протяжении трех сезонов являлся белорусский специалист Александр Андриевский, однако осенью он покинул свой пост из-за неудачного старта команды в нынешнем чемпионате.

 
 
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Владивостокский "Адмирал" заключил двусторонний контракт с белорусским нападающим Никитой Феоктистовым. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

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