ЦИК принял документы Путина: кто его поддерживает на выборах-2018

Владимир Путин вновь участвует в президентской избирательной гонке. Президент России Владимир Путин в среду представил в Центризбирком документы для выдвижения кандидатом на предстоящих в марте 2018 года выборах главы государства. ЦИК принял документы к рассмотрению.

На этапе регистрации самовыдвиженцам, в том числе и Владимиру Путину, предстоит собирать подписи избирателей в свою поддержку — не менее 300 тысяч, причем на один регион должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей.



© Sputnik/ Кирилл Каллиников Заседание Центральной избирательной комиссии РФ.

Неформальная встреча глав государств СНГ прошла в Москве в преддверии Нового года. Однако представляется, что значение этой встречи не только в координации стран Содружества в области экономики и внешней политики, но также в демонстрации своего рода поддержки хозяину саммита.

Политическая система Путина

Впрочем, об этом без обиняков заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, когда отметил, что "наша встреча хоть и традиционна, но, тем не менее, носит политический оттенок в том смысле, что сердцевина наших объединений СНГ, ЕврАзЭс, Союзного государства — Россия переживает такой ответственный период, президентские выборы". В дальнейшем руководитель Беларуси поделился своим прогнозом о том, что "предстоящая политическая борьба не будет столь острой и драматичной, как это бывало в российской истории, и это большая заслуга президента России".



© Sputnik/ Алексей Дружинин Лукашенко Путину: постарайтесь сохранить стабильность и после выборов

Здесь, пожалуй, нужно согласиться с Александром Григорьевичем, так как в отличие от его предсказаний о победе Трампа осенью прошлого года, итог предстоящих выборов в РФ не выглядит тайной за семью печатями. Президенту Путину действительно удается удерживать симпатии большей части населения страны, в том числе за счет обеспечения политической стабильности, которая является безусловной ценностью в обществах постсоветского типа.

Нынешнему российскому лидеру есть что вменить в заслугу: стабилизация обстановки на Северном Кавказе, создание боеспособной армии, рост доходов россиян и восстановление отдельных отраслей промышленности. Россия активно ведет себя на международной арене и постепенно вытесняет иностранное влияние из сферы внутриполитической жизни. В этих условиях неудивительно, что население России, согласно данным последних социологических опросов, в подавляющем большинстве поддерживает кандидатуру Владимира Путина. И речь здесь не о том, что политическое поле якобы "зачищено", а скорее о том, что на этом поле просто нет фигур равного масштаба. А те потенциальные лидеры, кто действительно мог бы составить конкуренцию российскому президенту в силу своих личных и деловых качеств, статуса и уровня компетенции, солидарны с ним по основным политическим вопросам и чаще всего встроены в систему российского истеблишмента.

Например, безусловную симпатию вызывает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, выдвижение которого однозначно добавит красок в будущую избирательную кампанию. Однако очевидно, что и этот политик будет играть на электоральном поле Путина, и профессиональный интерес для политологов и аналитиков вызывает ответ на вопрос не об исходе "игры", а о последующем политическом будущем Грудинина, которому многие уже сейчас рисуют успешную карьеру.

Значение СНГ в российской внешней политике

Конечно, в современной России не обходится и без серьезных проблем. Это сохраняющийся уровень бедности (до 20 миллионов россиян по данным Счетной Палаты), коррупция в госаппарате (одно дело полковника Захарченко чего стоит!), низкий уровень вложений в науку и инновации (1% от ВВП, в СССР для сравнения — 5%), технологическое отставание от Запада, угроза международной изоляции и пр. Эти проблемы нынешнего Путина, безусловно, предстоит решать Путину будущему, и делать это будет нужно с опорой на союзников. В этих условиях СНГ, которое и замышлялось как международное объединение дружественных России суверенных государств, возникших на месте бывших советских республик, имеет свое показательное значение.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко на неформальном саммите СНГ: выборы в РФ, Олимпиада и Сирия

Нужно признать, что не без участия "западных партнеров", к настоящему моменту СНГ было серьезно фрагментировано. Отдельные страны (Туркмения, Азербайджан, Узбекистан) участвуют в работе организации достаточно сдержано, некоторые (Украина, Грузия) фактически покинули содружество и встали на антироссийские позиции, иные (Молдова) представлены в СНГ, однако их реальные отношения с Россией находятся в глубоком кризисе. Вместе с тем, другие участники СНГ (Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Беларусь) пошли по пути выстраивания интеграционных связей с РФ, в том числе вступили в ЕАЭС и ОДКБ. Пионером этого движения была Республика Беларусь, имеющая с Россией наиболее близкий формат отношений в лице интеграционного объединения "Союзное государство России и Беларуси", поэтому неудивительно, что именно Александр Лукашенко высказал Путину и российскому государству в его лице позицию поддержки по вопросам от спорта до внешней политики от имени всех президентов — участников саммита.

Понятно, что в такой ситуации принято говорить об успехах, и они действительно есть. Во-первых, в плане глобальной конкуренции геополитическим противникам России не удалось полностью дезорганизовать СНГ и разорвать связи РФ с постсоветскими республиками, хотя такая задача, очевидно, ставилась, и некоторых успехов на этом пути «партнерам» удалось достичь. Во-вторых, говоря о текущем моменте, можно отметить, часть стран СНГ перешла в более глубокие интеграционные форматы, и завершившийся год вселяет оптимистические настроения относительно сотрудничества между странами Содружества. В своем выступлении Владимир Путин отметил, что за 10 месяцев текущего года товарооборот между странами СНГ увеличился на 25,7%, достигнув почти 117 млрд долларов, в то время как в 2016 году эта цифра равнялась примерно 94 млрд.

Конечно, в этих показателях немалую роль играет восстановление экономики РФ, связанное с достаточно позитивной конъюнктурой цен на нефть, однако и сам саммит, и итоги года все же можно признать успешными для СНГ, что априори можно считать также успехом российской внешней политики. Исходя из того, что внешнеполитическая сфера в России традиционно считается направлением приложения усилий президента, можно констатировать, что неформальный саммит СНГ стал важным элементом в череде значимых политических событий, из которых, по сути, и будет состоять избирательная кампания Путина.